Mariana Nannis le pondría un bozal legal a su propio hijo Axel Caniggia

"Lo que dicen es que en su momento Claudio le habría dado plata a Axel para que haga su vida con Nieves, porque antes vivía en la cuestionada mansión de Marbella... Y a Mariana la sorprendió porque él era muy joven y que tenía otros planes para él, porque Nieves es 14 años más grande. Ella sintió que no era el momento para que Axel fuera padre", contaron ayer en LAM.

Lo cierto es que ayer salieron los dos abogados de Mariana Nannis, Juan Dragani y Alejandro Cipolla, a desmentir esa versión sobre su clienta, pero lo que llamó la atención es que lo hicieron con dos discursos bien distintos. Mientras que para Dragani la paternidad de Axel es cierta y Mariana es una abuela presente, el doctor Cipolla aseguró que ella le dijo desconocer haberse convertido en abuela y que solo sabía que Nieves tenía una hija pero con otra pareja y no con Axel.

"¿Tiene conocimiento del abuelazgo de Mariana Nannis?", le preguntó Florencia de la Ve a Juan Dragani. Y el letrado contestó: "Sí, tenía conocimiento de la nieta que tiene Mariana Nannis. De hecho, ella tiene una relación muy fluida con su nieta y con su hijo Axel, también. Yo conocí a la nieta por fotos que Mariana me mostró. Me sorprende que digan que Mariana ocultó a su nieta. Mariana nunca habló de la nieta, pero tampoco Claudio".

Mientras tanto el doctor Cipolla ayer estuvo presente en el programa de Pamela a la Tarde y contó una versión disitinta. "Yo hablé con Mariana porque ayer trascendió que Mariana rechazaba a su nieta y por eso me comuniqué y me dijo: 'Me acabo de enterar por vos que soy abuela, nunca lo supe'. Ella me dijo que la menor es hija de nieves, no de su hijo", contó descolocando a todos.

Pero el abogado fue por más ya que aseguró que a partir de estas idas y vueltas, Nannis se decidió a ponerle un bozal legal a su propio hijo para que no pueda hablar ni de ella ni de la menor. "Vamos a accionar contra Axel. Lo que vamos a hacer para proteger a un menor, le vamos a poner un bozal legal. Mariana ya me dio las instrucciones de pedirle un bozal legal para su hijo. El aseguró que iba a venir a la Argentina a contar intimidades y nosotros lo que queremos es proteger al menor", aseguró. Sigue el fuego cruzado.