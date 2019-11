Según publicó Teleshow el entorno temen por la seguridad de la mediática tras recibir una supuesta "amenaza de muerte". A Nannis la acompañan sus nuevo equipó de abogados comandado por Alejandro Cipolla y Carlos Roitman, quienes seguirán la causa desde Buenos Aires.

ADEMÁS:

Parte de sus declaraciones en la justicia son las que hizo en el living de Susana y en la prensa: "Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo", señaló la semana pasada cuando llegó de Italia al ciclo Involucrados. Con Susana sorprendió con un aborto forzado: "Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé, porque si no, hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro".

Mientras Caniggia como nunca muestra su faceta de hombre enamorado, acaba de comprometerse con su novia Sofía Bonelli en las playas de Méjico, Nannis arremete en la justicia y un nuevo capítulo se inicia en la conflictiva separación después de tres décadas juntos.