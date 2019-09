Posiblemente en Italia pueda decir cosas que ya no puede contar aquí, pues tiene un bozal legal por parte del Pájaro para impedir que hable de él y de su novia, Sofía Bonelli. "Resuelvo intimar a la señora Mariana Belén Solange Nannis Silles a abstenerse de difundir, divulgar, exhibir, reproducir, hacer referencia y/o facilitar a terceros información, noticia, dato, imagen de todo tipo respecto del señor Claudio Paul Caniggia, su familia y/o su pareja la señorita Sofía Bonelli en medios gráficos, radiales, televisivos y/o redes sociales, web y todo otro medio de comunicación masiva", indica el documento firmado por el juez que avaló el pedido del ex jugador.

Sin embargo, en Italia ese bozal no corre y Nannis se despachó con todo: "Él quiere hacer el divorcio en la Argentina, pero no puede. Lo tiene que hacer en Marbella, porque es el último domicilio conyugal", sostuvo la mujer del ex futbolista, según las imágenes que reprodujeron en Los Ángeles de la Mañana en donde la panelista Karina Iavícoli ofició de traductora.

"¿Vos no le querés dar el divorcio?’, quiso saber la conductora del ciclo cuya producción le pagó 20 mil euros. ‘Si él se quiere divorciar, que se limpie de todas las mujeres con las que estuvo saliendo", continuó Nannis y también cuestionó la actitud del deportista. "Que no haga esto adelante de sus hijos, porque esta hija de re mil vive en el mismo lugar donde viven mis hijos", agregó sobre Sofía Bonelli, la supuesta pareja de Caniggia.

Sin nombrarla, pero haciendo referencia a la joven que estaría en pareja con el ex jugador de la Selección argentina, indicó que Bonelli "es una mujer de la calle" y que "un viejo de 78 años le compró un departamento en el Faena": "Si sos periodista, no te vas a clavar con un viejo de 78 años", añadió.

Mientras escuchaban su palabra, los invitados al ciclo le consultaron sobre la posibilidad de que Bonelli esté enamorada de Caniggia. "¿Cómo va a estar enamorada de mi marido si lo tiene todo el día drogado?", respondió Mariana. Y sobre Bonelli dijo "ella está tan drogada como él" y relató un episodio que habría sufrido Caniggia en el Faena.

"Mi marido cayó inconsciente en el pasillo de la puerta del departamento de Sofía Bonelli. El hotel llamó a la ambulancia, en la cual le hicieron reanimación porque pensaron que estaba muerto. Lo llevaron a (el sanatorio) Los Arcos por sobredosis de cocaína", indicó.

"Lo único que me importa es mi marido, el padre de mis hijos. Lo tengo que cuidar. Lo hago por la Justicia, él no va a ir solo a curarse", agregó Mariana Nannis.

Motivado por las circunstancias, Claudio Paul Caniggia rompió el silencio en Infama y contestó: "No cobraría por hablar de un tema así. Las he cobrado en algún momento de mi vida, pero no por un tema como este, serio donde me han dañado sin ningún tipo de pruebas". Respecto de su relación con Nannis dijo "Vivi momentos de felicidad pero también momentos no buenos. Eso pasa con toda pareja que se divorcia, donde la relación se desgastó. Así nadie es feliz, ninguno de los dos. Me da pena porque no se puede ir a los programas así y decir todas estas cosas después de 29 años, no se puede hacer este terrorismo mediático, este circo. Por último dijo no sentir por ella "Ni odio ni rencor, todo esto no debería haber pasado, mas que nada por los pibes míos. Y aparte por una cuestión profesional mía, el daño a mi imagen".

Y al responder si estaba dispuesto a firmarle el divorcio a Nannis fue tajante: "Si, por supuesto".