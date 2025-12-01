Las fotos de Marianela Mirra durante la internación de José Alperovich

El periodista Ángel de Brito difundió en sus redes sociales las imágenes de la exganadora de "Gran Hermano 2007", actual esposa del político, en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

Captura de pantalla 2025-12-01 a las 12.12.55p.m.

En las dos fotografías se veía a Marianela en la sala de espera en el cuarto piso del centro médico ubicado en el barrio de Almagro.

El conductor de "LAM" en América TV, no solo confirmó la intervención quirúrgica del político, sino que también dio una importante información vinculada al expediente judicial “Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser volcado en la causa, para que la víctima tome conocimiento. Esto no ocurrió aún”.

Captura de pantalla 2025-12-01 a las 12.13.04p.m.

Angel de Brito también agregó una información que justificaría el motivo por el cuál fue elegido ese centro de salud por sobre otros disponibles “Fue internado en el Hospital Italiano, porque Alperovich es amigo del vicedirector”.