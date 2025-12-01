Las fotos de Marianela Mirra durante la internación de José Alperovich

Se conocieron imágenes exclusivas de la actual esposa del detenido -exgobernador tucumano- José Alperovich, mientras era operado de apendicitis.
José Alperovich -exgobernador de Tucumán en tres oportunidades-, que cumple una condena de 16 años de prisión domiciliaria por abuso sexual, fue internado de urgencia y sometido a una cirugía apéndice, luego de su reciente casamiento con Marianela Mirra.
El periodista Ángel de Brito difundió en sus redes sociales las imágenes de la exganadora de "Gran Hermano 2007", actual esposa del político, en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.
En las dos fotografías se veía a Marianela en la sala de espera en el cuarto piso del centro médico ubicado en el barrio de Almagro.
El conductor de "LAM" en América TV, no solo confirmó la intervención quirúrgica del político, sino que también dio una importante información vinculada al expediente judicial “Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser volcado en la causa, para que la víctima tome conocimiento. Esto no ocurrió aún”.
Angel de Brito también agregó una información que justificaría el motivo por el cuál fue elegido ese centro de salud por sobre otros disponibles “Fue internado en el Hospital Italiano, porque Alperovich es amigo del vicedirector”.
