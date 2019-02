Marie Kondo: "Guarda sólo lo que le habla a tu corazón"

Arrancando por la ropa y pasando por distintos ambitos de la vida como ser el celular o la computadora, vamos a conocer el costo de aprender a mantener un orden, no solo en el placar, sino para adaptarlo a nuestra vida cotidiana.

Más que encontrar

Encontrar algo cuando se busca no es suficiente para determinar que nuestra casa está en orden. Estanterías, cajones o bibliotecas ayudan a conseguir que nada se descoloque, pero es difícil mantener el orden cuando nuestra cabeza está en otra cosa y no sabemos decidir qué es lo que no queremos conservar de lo que tenemos. Según Marie Kondo, uno de los “efectos mágicos de la organización es la confianza en la capacidad para tomar decisiones. Organizar significa tomar cada objeto de la mano, y preguntarte si te inspira alegría y decidir si lo conservas o no. Un proceso que nos reafirma de manera natural en nuestras habilidades. Desecha todo lo que no te inspire alegría. Y recuerda que sino quieres desprenderte de algo puede deberse a dos razones: el apego al pasado o ansiedad por el futuro. Sólo se deben guardar las cosas que hablan a tu corazón”.

Gracias al impacto global de su serie de Netflix, su método Kon- mari ha vuelto al primer plano, convertido en una advertencia televisiva sobre el consumismo.En los programas emitidos, ordenar un lugar se vuelve una misión, y la casa organizada se convierte en un símbolo de nuestro yo que renace.

Licencia

Ahora si vamos a los costos para poder tener una licencia de su programa y a su vez pedir que alguien lo realice, son unos números altísimos. Con sus exitosos cuatro libros y su programa en Netflix, hay quienes pagan miles de dólares para que el método Konmari surta efecto en sus vidas.

En el sitio oficial de Kondo existe un directorio de las más de 200 consultoras (la mayoría son mujeres) certificadas bajo el Método Konmari. Todas tuvieron que leer los libros, asistir a seminarios KonMari y realizar un examen en línea para convertirse en una extensión de la gurú.

Hay más de 200 consultoras certificadas por el Método KonMari. En el programa de Marie Kondo en Netflix, ordenar parece una actividad sencilla, pero Roberts aseguró que requiere varios días. La meta de los consultores es que los clientes logren su meta en menos de seis meses.

No hay dudas que la ordenada japonesa reveló una preocupación que era más general de lo que suponía y que problematiza a las personas a un nivel que ni siquiera se sospechaba.