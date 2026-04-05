Mirtha Legrand le hizo un duro reproche a Martín Bossi: la respuesta del actor

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Ante la situación, Bossi aclaró el malentendido: en realidad había dicho “‘a upa’, Chiqui, ‘a upa’”. La explicación descomprimió el clima y, entre risas, Legrand dio por cerrado el tema: “Bueno, eso está mejor”.

Luego, el actor aprovechó para comentar que había preparado todo para recibir a la conductora en el teatro durante la temporada de verano, aunque finalmente ella no pudo asistir. “Teníamos los violines, cuatro mariachis mexicanos viviendo en casa y hasta la alfombra con las iniciales ML… ¿viene o no viene?”, bromeó.

Legrand explicó los motivos de su ausencia: “La temporada fue más corta y tuve menos tiempo, no pude ir”. Para cerrar, Bossi hizo alusión a la larga relación que los une: “Son muchos años, tenemos muchos secretos con ella”, comentó con picardía.