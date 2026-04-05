Mirtha Legrand le hizo un duro reproche a Martín Bossi: la respuesta del actor

La conductora recordó un comentario que Bossi había realizado tiempo atrás. "Es una palabra horrible. Era feo lo que dijiste", expresó. El actor reaccionó enseguida y logró aflojar la tensión en la mesa.
Mirtha Legrand recibió en su clásica mesa de los sábados por la noche a Malena Guinzburg, Flor de la V, Carlos Portaluppi y Martín Bossi. Con este último protagonizó un momento tan tenso como divertido al aire, al recordarle un comentario de tiempo atrás que no le había caído nada bien.
Durante la charla, la conductora sorprendió al actor con un fuerte reproche: le cuestionó una expresión que él había utilizado anteriormente y que ella consideró inapropiada. El comentario descolocó a Bossi, ya que surgió en medio de una conversación que iba por otros temas.
“¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? Es una palabra horrible”, le lanzó Legrand sin rodeos. El actor, visiblemente sorprendido, respondió enseguida: “No, lo interpretaste mal”. Sin embargo, la conductora se mantuvo firme. “¡Era feo lo que dijiste!”, insistió.
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Ante la situación, Bossi aclaró el malentendido: en realidad había dicho “‘a upa’, Chiqui, ‘a upa’”. La explicación descomprimió el clima y, entre risas, Legrand dio por cerrado el tema: “Bueno, eso está mejor”.
Luego, el actor aprovechó para comentar que había preparado todo para recibir a la conductora en el teatro durante la temporada de verano, aunque finalmente ella no pudo asistir. “Teníamos los violines, cuatro mariachis mexicanos viviendo en casa y hasta la alfombra con las iniciales ML… ¿viene o no viene?”, bromeó.
Legrand explicó los motivos de su ausencia: “La temporada fue más corta y tuve menos tiempo, no pude ir”. Para cerrar, Bossi hizo alusión a la larga relación que los une: “Son muchos años, tenemos muchos secretos con ella”, comentó con picardía.