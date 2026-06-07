Mariú Fernández, talento puro en envase chico.

Entre los Rolling, Pavarotti y Charly García

La historia de la pequeña Mariú, la hija de la peluquera del barrio, que creció entre cepillos y secadores de pelo, musicalizada -todo el tiempo- por una variopinta banda sonido que seleccionaban sus hermanos y su mamá.

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Lo mejor de mi ♥ Ultimas dos funciones @choruslinearg La verdad.. tengo mucho para decir pero Mariú Fernández y su interpretación de Diana Morales en A Chorus Line le valió el prestigioso Premio Hugo como Mejor Actriz de Reparto.

Yo no soy Amy

En 2016, Mariú Fernández estrenó el espectáculo "Yo no soy Amy", con guión del periodista Osvaldo Bazán, y en donde realizaba un paralelismo entre su vida y la de Amy Winehouse. Diez años después -en 2026- este homenaje a la gran cantante y compositora británica volvió escena, con varias funciones y a sala llena.

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Yo soy Mariú

En su nueva etapa musical, con su proyecto "Amy, Classics & Me", Mariú Fernández desarrolla un recorrido musical por algunos de los intérpretes que la formaron, presentando varias de sus composiciones propias, que llegaron luego de un intenso trabajo de búsqueda y experimentación.

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Entre Luis Miguel y Ricardo Arjona

Mariú Fernández cuenta sobre vinculo con dos grandes de la canción en español, el interprete mexicano Luis Miguel con sus clásicos boleros y el cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona, del que fue telonera en uno de sus shows en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

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No te soporto

Mariú Fernández es feliz cantando sobre un escenario, cuidando -hasta la obsesión- los mínimos detalles de la puesta en escena o el repertorio a interpretar. Su permanente "intensidad" que, varias veces, la lleva a la situación "mapache".

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El futuro

Los sueños de Mariú Fernández para su futuro, siempre dentro del mundo de la música y el arte. Su preparación para llegar a la artista que es hoy y su experiencia como alumna del actor Julio Chávez. El ser vulnerable como fuente de su arte.

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Vulnerable e inalterable

Cantar, interpretar y contar historias, se transforma en un desahogo para Mariú Fernández artista. Entrar y salir de los personajes que interpreta en cada canción y el trabajo de no permitir que todo lo que pueda alterarla, logre afectarla en lo más mínimo.

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De la revista a la cuna

Las experiencias teatrales de Mariú Fernández fuera de los musicales, desde hacer "revista" -con espaldar de plumas y bajando escaleras- a protagonizar una obra sólo de texto, sin canciones ni bailes. Su etapa anoréxica y la transformación que le generó convertirse en la mamá de Emma.

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El amor menos pensado, con Ricardo Darin Mariú Fernández, junto a Ricardo Darín, en la película "El amor menos pensado"

La niña que usaba con los cepillos de pelo como micrófono estaba muy lejos de imaginar lo que el destino le tenía preparado.

Tampoco lo sabía esa adolescente, habitué de los recitales de Los Redondos, La Bersuit, Los Piojos o Las Pelotas, y menos aún, la estudiante de Derecho que proyectaba ser penalista.

Pero ni bien hizo su primera audición, Mariú tuvo la certeza de lo que quería para vida. Por eso trabajó duro y se preparó para conseguirlo y se convirtió en ese torbellino de energía imparable que avanza, sin descanso, para cumplir su sueño.

Mariú Fernández, talento puro en envase chico.

Instagram: Mariú Fernandez

Nuevo show: "Amy, Classics & Me" en BeBop