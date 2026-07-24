Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La legendaria Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale armaron sus mesas de fin de semana con un menú variado de actualidad y espectáculo.
Este sábado 25 y domingo 26 de julio, El Trece vuelven a potenciar su noche y mediodía con las clásicas mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Política, deporte, teatro, literatura y humor se cruzan en dos mesas que, como cada fin de semana, apuntan a conversar más que a interrogar.
La gran diva de la television argentina recibirá en "La Noche de Mirtha" –el sábado a las 21:30- a un cuarteto que combina reconocimiento, presente mediático y cartelera teatral:
El actor chileno Benjamín Vicuña llegará como una de las figuras más convocantes por su sólida trayectoria en Argentina. Actualmente protagoniza la obra "Secreto en la Montaña", junto a Esteban Lamote, en el Multiteatro.
El periodista deportivo Gustavo López -actualmente en ESPN y Radio La Red- que aportará sus comentarios y recuerdos de su cobertura del Mundial 2026 disputado en México, Estados Unidos y Canadá, una de las voces más autorizadas para analizar lo que dejó la Selección y el panorama futbolístico actual.
La conductora Karina Mazzocco se sentará en la mesa en un momento de cambio. Tras la finalización del programa "A la Tarde" en AméricaTV a fines de mayo, está redefiniendo su próximo paso profesional.
El dramaturgo, director y actor José María Muscari yno de los más activos y prolíficos de la cartelera porteña. Su obra "Sex" sigue en cartel en el Gorriti Art Center, consolidándose como uno de los títulos más estables del teatro argentino.
La mesa de "Almorzando con Juana" -el domingo a las 13:45- apuesta al equilibrio entre literatura, actuación y actualidad:
El escritor y guionista Eduardo Sacheri, una de las figuras de mayor peso literario. Autor de novelas que cruzaron con éxito al cine -"El Secreto de tus ojos", "Papeles en el viento" y "La Odisea de los giles", hablará de su trabajo actual y de la relación entre la escritura y la pantalla.
El actor, músico y directora teatral Pablo Novak, suma una trayectoria que combina escenarios, formación de actores y un perfil multifacético. Hijo de Chico Novarro, aporta su mirada de quien conoce el oficio desde adentro desde hace décadas.
La actriz, humorista e influencer Sofi Morandi una representante del cruce actual entre el escenario tradicional y el universo digital. Una presencia que apunta a convocar audeincia de las nuevas generaciones.
La cocinera y comunicadora gastronómica Ximena Sáenz, -que tiene su propio restaurante enfocado en platos simples, ricos y concebidos para compartir- y le aportará el eje culinario y el contenido de estilo de vida.
El actor, cantante y productor audiovisual argentino Nico Maiques, que anunciará el próximo estreno de un nuevo proyecto teatral junto a Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, bajo la dirección de Carlos Kaspar.
Sofi Morandi
Las dos emisiones mantienen el sello de las clasicas mesazas de El Trece con conversación abierta, actualidad y la posibilidad de que, entre un plato y otro, aparezca alguna declaración que marque el resto de la semana.
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