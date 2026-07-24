Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La legendaria Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale armaron sus mesas de fin de semana con un menú variado de actualidad y espectáculo.

Este sábado 25 y domingo 26 de julio, El Trece vuelven a potenciar su noche y mediodía con las clásicas mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Política, deporte, teatro, literatura y humor se cruzan en dos mesas que, como cada fin de semana, apuntan a conversar más que a interrogar.