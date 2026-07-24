Espectáculos |

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La legendaria Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale armaron sus mesas de fin de semana con un menú variado de actualidad y espectáculo.

Este sábado 25 y domingo 26 de julio, El Trece vuelven a potenciar su noche y mediodía con las clásicas mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Política, deporte, teatro, literatura y humor se cruzan en dos mesas que, como cada fin de semana, apuntan a conversar más que a interrogar.

La gran diva de la television argentina recibirá en "La Noche de Mirtha" –el sábado a las 21:30- a un cuarteto que combina reconocimiento, presente mediático y cartelera teatral:

  • El actor chileno Benjamín Vicuña llegará como una de las figuras más convocantes por su sólida trayectoria en Argentina. Actualmente protagoniza la obra "Secreto en la Montaña", junto a Esteban Lamote, en el Multiteatro.
  • El periodista deportivo Gustavo López -actualmente en ESPN y Radio La Red- que aportará sus comentarios y recuerdos de su cobertura del Mundial 2026 disputado en México, Estados Unidos y Canadá, una de las voces más autorizadas para analizar lo que dejó la Selección y el panorama futbolístico actual.
  • La conductora Karina Mazzocco se sentará en la mesa en un momento de cambio. Tras la finalización del programa "A la Tarde" en AméricaTV a fines de mayo, está redefiniendo su próximo paso profesional.
  • El dramaturgo, director y actor José María Muscari yno de los más activos y prolíficos de la cartelera porteña. Su obra "Sex" sigue en cartel en el Gorriti Art Center, consolidándose como uno de los títulos más estables del teatro argentino.

ADEMÁS: Esteban Lamothe confesó la razón por la que fue preso: "Por robarme un chancho en..."

La mesa de "Almorzando con Juana" -el domingo a las 13:45- apuesta al equilibrio entre literatura, actuación y actualidad:

  • El escritor y guionista Eduardo Sacheri, una de las figuras de mayor peso literario. Autor de novelas que cruzaron con éxito al cine -"El Secreto de tus ojos", "Papeles en el viento" y "La Odisea de los giles", hablará de su trabajo actual y de la relación entre la escritura y la pantalla.
  • El actor, músico y directora teatral Pablo Novak, suma una trayectoria que combina escenarios, formación de actores y un perfil multifacético. Hijo de Chico Novarro, aporta su mirada de quien conoce el oficio desde adentro desde hace décadas.
  • La actriz, humorista e influencer Sofi Morandi una representante del cruce actual entre el escenario tradicional y el universo digital. Una presencia que apunta a convocar audeincia de las nuevas generaciones.
  • La cocinera y comunicadora gastronómica Ximena Sáenz, -que tiene su propio restaurante enfocado en platos simples, ricos y concebidos para compartir- y le aportará el eje culinario y el contenido de estilo de vida.
  • El actor, cantante y productor audiovisual argentino Nico Maiques, que anunciará el próximo estreno de un nuevo proyecto teatral junto a Nazarena Vélez y Santiago Caamaño, bajo la dirección de Carlos Kaspar.
Sofi Morandi

Sofi Morandi

Las dos emisiones mantienen el sello de las clasicas mesazas de El Trece con conversación abierta, actualidad y la posibilidad de que, entre un plato y otro, aparezca alguna declaración que marque el resto de la semana.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados