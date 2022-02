Marley mostró cómo Mirko lo ayuda en las tareas del hogar

Su papáes quien supervisa su cuanta de Instagram, en la que compartió unas divertidas imágenes en donde se lo puede ver al pequeño de cuatro años realizando tareas del hogar.

“A mi Oma le gustan mucho los vidrios limpios y todo impecable así que me puse a limpiar”, escribió Marley en la cuenta de su hijo junto con una serie de imágenes de Mirko pasando un trapo a la ventana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mirko (@mirko_ok)

La publicación tuvo miles de comentarios y likes. El niño siempre causa furor en las redes y sus seguidores siguen su día a día.



"Muy bien cómo colabora Mirko, cocinando, limpiando, colaborando con su Abuela. Un amor”, “Excelente, un lindo gesto ayudar a Oma”, “Como ayuda es un amor y se entretiene”, “Es bueno que aprenda”, “Pero que lindo ayudarte, tan concentrado”, “Bonito haciendo las labores de la casa” y “Esas escenas simples de la vida matan de amor”, fueron algunos de los mensajes.

Hace unas semanas el conductor habló sobre el estreno del reality que protagonizará su hijo y sorprendió contando que Mirko le había hablado de su abuelo, fallecido hace años: “El otro día vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años. Me preguntó y le dije quien era. Más tarde, cuando lo acosté para dormir, cerró los ojos y me dijo: ‘Papá, cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá’. Yo me quedé flasheado”.

“Estábamos en la casa de mi vieja y se puso como a hablar por teléfono. Dijo: ‘Hola, abuelo’. Le pregunté dónde estaba y me dijo ‘ahí’ y señaló el sillón donde siempre se sentaba en la casa de mi vieja, como que estaba ahí en ese momento. Ellos son muy parecidos, tal vez ahí hay una conexión”, explicó.

Esta vez Mirko cautivó a sus seguidores al mostrarse ayudando a su papá en las tareas del hogar.