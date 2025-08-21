Bombazo internacional: La China Suárez está embarazada y lo confirmó Wanda Nara

"Creo en la justicia, pido por mis hijas. No para mí. Yo no estoy embargada, el embargado es el que debe. Los periodistas deberían ser más inteligentes cuando cuentan cosas. No le debo nada a nadie. Si debiera estaría embargada y no lo estoy. Hay multas y justamente no soy yo la multada. Hablan de 7 millones de euros y es otra mentira. El que tiene 6 causas por violencia de género es él", dijo Wanda, pocas horas atrás, al regresar al país, desde Estados Unidos, sobre la decisión de la justicia de embargar a Mauro Icardi, por la deuda alimentaria que tiene con sus 2 hijas: Isabella y Francesca.

"Hablamos, está intentando ser feliz. Creo que es todo fingido, es parte del plan que él me contó tantas veces. No me lo cree y nadie se lo cree. El acuerdo que tenemos es que él tiene que venir en septiembre. Pero todos tenemos prioridades y si no viene es porque tendrá otras prioridades", lanzó Nara, súper picante contra su ex y padre de sus nenas.

"Llamó y hablamos. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás dentro de poco tengamos la noticia que todos se imaginan. Sí, la del embarazo... Yo la tengo la noticia, me la contó él. Pero no quiero decir más nada porque la confirmación o no le toca darla a ellos. A mí ya me aburrió este tema pero bueno, hablamos dentro de todo bien. Yo no trabajo de sacarle fotos al bulto de nadie", picanteó Wanda a la China, a días de la publicidad manicera que ella protagonizó.

LE PRIMERIÓ LA PRIMICIA

"No, no es una bomba. Para nada. Es algo que me llamaron para contármelo. Pero es algo de ellos, no mío. ¿Si se lo contaron a mis hijas?", quisieron saber los cronistas que esperaron a Wanda en su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras un nuevo viaje que concretó la mediática.

"Para nada, si no los llamaron para el día del niño menos lo van a hacer para una cosa así", cerró Nara, en una suerte de conferencia de prensa improvisada en donde dijo todo lo que quería decir, al mejor estilo Wanda, como no podía ser de otra manera.

Wanda nara confirmó el embarazo de la China Suárez