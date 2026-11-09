La actriz habló sobre los desafíos de su personaje -aún no revelado- en la secuela de Matt Reeves, que se estrenará recién el 18 de febrero de 2028.
La actriz estadounidense Scarlett Johansson rompió el silencio sobre su participación en "The Batman, Parte 2", la esperada secuela del superhéroe encapuchado de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman. En una entrevista con Entertainment Tonight -durante la promoción de "Tigre de Papel" (Paper Tiger), junto a Adam Driver-, fue consultada sobre cuál de sus próximos proyectos -"El Exorcista: Mártires" o el filme de DC- la sacó más de su zona de confort.
“Probablemente el rol en The Batman", respondió la actriz, y agregó “Me dio mucha angustia existencial por alguna razón”. Sobre los motivos de su elección dijo “Fue muy difícil de descifrar. No sé por qué, si fue solo el rol o donde estoy en mi vida, o qué está pasando, pero fue duro de 'crackear'. Y eso es todo lo que puedo decir. Fue un rol difícil en muchos sentidos”.
Los rumores apuntan principalmente a Gilda Dent -esposa de Harvey Dent/Dos Caras-, aunque también circulan especulaciones sobre Poison Ivy u otras opciones. Sebastian Stan se unió al elenco -probablemente como Harvey Dent-, junto a Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch. El elenco que regresa incluye a Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell como el Pingüino.
La producción, que comenzó en el Reino Unido -incluyendo locaciones en Glasgow y Leavesden-, tuvo una breve pausa en octubre de este año cuando el director Matt Reeves se ausentó por un problema familiar. Con el apoyo del estudio, Steven Soderbergh -responsable de Traffic; Sexo, mentiras y vídeo; La gran estafa (Ocean's Eleven), Erin Brockovich y Contagio, entre otras- se sumó para ayudar a completar las últimas semanas de rodaje principal. La fecha de estreno, tras varios aplazamientos, quedó fijada para el 18 de febrero de 2028.
Fotos del set de Glasgow mostraron a una mujer rubia en el asiento del copiloto del Batimobil durante escenas de persecución (muchos creen que se trata de la doble de Johansson o de su personaje). Además, Johansson lució su pelo rubio corto y brillante -a la altura del cuello- en la alfombra del New York Film Festival -para "Tigre De Papel"-, tras volar directamente desde el set en Londres, un look que fans asociaron con su rol en Gotham.
Scarlett Johansson, con amplia experiencia en el Universo Cinematográfico de Marvel como Black Widow (Viuda Negra), destacó que este papel resultó más desafiante de lo esperado, incluso comparado con su incursión en el terror. El misterio alrededor del personaje alimenta la anticipación por la continuación de la saga del encapuchado, dirigida por Matt Reeves.
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