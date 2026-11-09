Scarlett Johansson en Entertainment Tonight

Fotos del set de Glasgow mostraron a una mujer rubia en el asiento del copiloto del Batimobil durante escenas de persecución (muchos creen que se trata de la doble de Johansson o de su personaje). Además, Johansson lució su pelo rubio corto y brillante -a la altura del cuello- en la alfombra del New York Film Festival -para "Tigre De Papel"-, tras volar directamente desde el set en Londres, un look que fans asociaron con su rol en Gotham.

Scarlett Johansson, con amplia experiencia en el Universo Cinematográfico de Marvel como Black Widow (Viuda Negra), destacó que este papel resultó más desafiante de lo esperado, incluso comparado con su incursión en el terror. El misterio alrededor del personaje alimenta la anticipación por la continuación de la saga del encapuchado, dirigida por Matt Reeves.