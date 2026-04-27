El reproche de Susana Giménez a Luis Ventura en los Martín Fierro de Moda: "¿El oro y los brillantes?"

Además, entre el nerviosismo generado en el momento, Susana también protagonizó otro momento divertido, en la noche que se concretó adentro de los estudios Ronda, en la zona de Martínez, donde la diva supo hacer su programa durante años, porque no pudo nombrar al nuevo dueño de Telefe, Gustavo Scaglione, ni a Iván de Pineda, a quien llamó "Rosco".

Susana Giménez, reclamo premio

QUIÉNES FUERON LOS GRANDES GANADORES DE LA NOCHE

Juana Viale fue quien se consagró como la ganadora del Martín Fierro de la moda 2026, en su cuarta edición. La nieta de Mirtha Legrand, al frente de su programa semanal, se logró destacar con su estilo por sobre los nombres de conductoras con trayectoria como Verónica Lozano y su propia abuela.

Susana Giménez, nota 4 Juana Viale se consagró con el Martín Fierro de moda de oro 2026.

“Heredé algo que no sé qué es, pero que acá está y está premiado. Aguante la moda, el diseño argentino, que repito, es un manifiesto, es arte, es cultura. No abandonemos nada de todo eso, que es lo que nos representa acá y en el mundo”, expresó, en su discurso de agradecimiento, Viale. También, dentro de los premios más destacados de la noche, Carolina Pampita Ardohain se llevó su estatuilla en reconocimiento a los mejores looks en redes sociales.

Susana Giménez, nota Carolina Pampita Ardohain se llevó un galardón por mejor estilismo en redes sociales.

Por su parte, su ex pareja, Benjamín Vicuña, también se "alzó" con un premio por su look para la película Corazón delator. Por su parte, Nicolás Ochiatto, se llevó una estatuilla por ganar en su terna, a mejor estilo de conducción en Big Show. Y Sol Pérez, por su parte, como mejor estilo en panelista femenina.

Susana Giménez, nota 2 Nicolás Ochiatto ganó por mejor estilismo en conducción de big show.