El reproche de Susana Giménez a Luis Ventura en los Martín Fierro de Moda: "¿El oro y los brillantes?"

La conductora no se calló nada y dijo en vivo que al premio que le entregaron le faltaban detalles en piedras preciosas que, al parecer, le habían prometido.
Susana Giménez, la gran figura que participó de la entrega de los premios Martín Fierro a la moda 2026, protagonizó un insólito momento. Al momento de recibir un galardón en reconocimiento especial a sus look a lo largo de su carrera televisiva, la conductora le reclamó a Luis Ventura que al premio le faltaban piedras preciosas.
"¿Dónde están el oro y los brillantes? Luis, me mentiste", lanzo Susana, fiel a su estilo, sin censura, al chequear la estatuilla que se le acaba de entregar, en mano, no tenía las piedras preciosas que, quizá, le había "prometido" Ventura, el presidente de APTRA. Pero no fue todo lo que la diva tenía para decir, en medio de las versiones que hablan de una posible nueva operación por un problema en espalda y en la rodilla.
"No era para mí este... Ah sí, dice Susana", intentó rechequear Giménez, ante el micrófono, tras ser homenajeada con un desfile de los vestidos más icónicos de su carrera televisiva y quedar impactada por las imágenes, algunas de ellas, generadas con inteligencia artificial.
Además, entre el nerviosismo generado en el momento, Susana también protagonizó otro momento divertido, en la noche que se concretó adentro de los estudios Ronda, en la zona de Martínez, donde la diva supo hacer su programa durante años, porque no pudo nombrar al nuevo dueño de Telefe, Gustavo Scaglione, ni a Iván de Pineda, a quien llamó "Rosco".
Juana Viale fue quien se consagró como la ganadora del Martín Fierro de la moda 2026, en su cuarta edición. La nieta de Mirtha Legrand, al frente de su programa semanal, se logró destacar con su estilo por sobre los nombres de conductoras con trayectoria como Verónica Lozano y su propia abuela.
“Heredé algo que no sé qué es, pero que acá está y está premiado. Aguante la moda, el diseño argentino, que repito, es un manifiesto, es arte, es cultura. No abandonemos nada de todo eso, que es lo que nos representa acá y en el mundo”, expresó, en su discurso de agradecimiento, Viale. También, dentro de los premios más destacados de la noche, Carolina Pampita Ardohain se llevó su estatuilla en reconocimiento a los mejores looks en redes sociales.
Por su parte, su ex pareja, Benjamín Vicuña, también se "alzó" con un premio por su look para la película Corazón delator. Por su parte, Nicolás Ochiatto, se llevó una estatuilla por ganar en su terna, a mejor estilo de conducción en Big Show. Y Sol Pérez, por su parte, como mejor estilo en panelista femenina.
comentar