Todos los looks de los ganadores del Martín Fierro de la Moda 2026

la-emocion-susana-gimenez-el-impactante-homenaje-los-martin-fierro-la-moda-2026

“Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo y a mí me gusta”, expresó antes del error, que se dio en vivo y generó sorpresa en la sala. La conductora notó la equivocación y la resolvió con humor, continuando su agradecimiento sin detener la ceremonia.

Embed - Homenaje a Susana Giménez, ícono de la moda - Martín Fierro de la Moda 2026

Al agradecer en el escenario, la conductora tuvo un lapsus al referirse al dueño de Telefe: “Al dueño del canal nuevo Gustavo, que es un sol, Boggiano, Roggiano… lo estoy diciendo mal todo”, dijo entre risas, generando incomodidad y sorpresa en la sala.

El episodio se convirtió rápidamente en uno de los puntos más virales de la gala.

Lista de ganadores principales

look-de-juana-viale-en-los-martin-fierros-de-la-moda-2228269 La conductora se llevó el galardón de oro en esta cuarta edición de los premios más esperados por el universo fashionista.

La ceremonia organizada por APTRA reconoció a figuras de la televisión, el streaming, el diseño y las redes sociales.

Entre los ganadores se destacaron:

Vero Lozano (conducción femenina diaria)

Iván de Pineda (conducción masculina)

Sol Pérez (mejor estilo panelista femenina)

Lizardo Ponce (panelista masculino)

Nico Occhiato (Big Show masculino)

Sofía Gonet (Big Show femenino)

Zaira Nara (influencer de moda)

Pampita (mejor estilo en redes)

Evelyn Botto (streaming femenino)

Fer Dente (streaming masculino)

Julieta Zylberberg (ficción femenina)

Benjamín Vicuña (ficción masculina)

Evangelina Bomparola (diseñadora femenina)

Nicolás Zaffora (diseño masculino)

Valentina Schuchner (nuevo talento)

Gervasio Larrivey (maquillaje)

Max Jara (peluquería)

Looks y alfombra roja: la previa del espectáculo

La alfombra roja, conducida por Chino Leunis y Zaira Nara, fue uno de los focos de la noche.

1777289062254

Juana Viale impactó con un vestido de Gino Bogani de líneas simples, mangas largas y brillo sutil, consolidando su perfil como referente de estilo.

También se destacaron figuras como Susana Giménez, Pampita y Vero Lozano, en una previa marcada por el glamour y la moda como eje central.

1777289057154

La organización de APTRA puso el foco no solo en celebridades, sino también en vestuaristas, maquilladores, peluqueros y diseñadores.

Según explicó la producción, la intención fue “hacer hablar de moda en el prime time” y darle visibilidad a áreas tradicionalmente menos expuestas de la industria.

Con premios, homenajes y momentos inesperados, los Martín Fierro de la Moda 2026 dejaron una edición marcada por la combinación de glamour, televisión y viralidad.