Todos los looks de los ganadores del Martín Fierro de la Moda 2026

La conductora se llevó el galardón de oro en esta cuarta edición de los premios más esperados por el universo fashionista.
La gala de APTRA combinó consagraciones, discursos emotivos y un "blooper" de Susana Giméne en vivo, que se volvió uno de los momentos más comentados.
Juana Viale se consagró como la figura central de los Martín Fierro de la Moda 2026 al recibir el premio de Oro, además de haber ganado en la categoría Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal, por su trabajo en Almorzando con Juana.
“No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos… a mi madre… y a mi abuela, Mirtha”, expresó Juana Viale, al recibir la estatuilla, en una ceremonia realizada el domingo a la noche.
Uno de los momentos más comentados de la velada fue el homenaje a Susana Giménez, quien fue distinguida como ícono de la moda argentina y su histórica relación con el estilo. Al subir al escenario, agradeció el reconocimiento con emoción, pero terminó protagonizando un blooper al intentar mencionar al dueño de Telefe, Gustavo Scaglione, y confundir su apellido en pleno discurso.
“Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo y a mí me gusta”, expresó antes del error, que se dio en vivo y generó sorpresa en la sala. La conductora notó la equivocación y la resolvió con humor, continuando su agradecimiento sin detener la ceremonia.
Al agradecer en el escenario, la conductora tuvo un lapsus al referirse al dueño de Telefe: “Al dueño del canal nuevo Gustavo, que es un sol, Boggiano, Roggiano… lo estoy diciendo mal todo”, dijo entre risas, generando incomodidad y sorpresa en la sala.
El episodio se convirtió rápidamente en uno de los puntos más virales de la gala.
La ceremonia organizada por APTRA reconoció a figuras de la televisión, el streaming, el diseño y las redes sociales.
Entre los ganadores se destacaron:
La alfombra roja, conducida por Chino Leunis y Zaira Nara, fue uno de los focos de la noche.
Juana Viale impactó con un vestido de Gino Bogani de líneas simples, mangas largas y brillo sutil, consolidando su perfil como referente de estilo.
También se destacaron figuras como Susana Giménez, Pampita y Vero Lozano, en una previa marcada por el glamour y la moda como eje central.
La organización de APTRA puso el foco no solo en celebridades, sino también en vestuaristas, maquilladores, peluqueros y diseñadores.
Según explicó la producción, la intención fue “hacer hablar de moda en el prime time” y darle visibilidad a áreas tradicionalmente menos expuestas de la industria.
Con premios, homenajes y momentos inesperados, los Martín Fierro de la Moda 2026 dejaron una edición marcada por la combinación de glamour, televisión y viralidad.
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