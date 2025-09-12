Martín Pepa le cumplió el sueño a Pampita

Con varios posteos en su Instagram personal, la actual conductora del ciclo "Los 8 Escalones" mostró su espectacular figura en bikini, un video impresionante mientras nadaba junto a ballenas en un mar azul de las aguas francesas y también aprovechó para agradecer a su novio por cumplirle su sueño más grande.

"¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa. En tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor, y de esperanza. Gracias @martinpepa1 por cumplirme este sueño de bailar con Ballenas!" escribió junto al posteo del video con los cetáceos.

Pocas semanas después de viajar a Nueva York para reconciliarse con Martín Pepa y volver a apostar por el amor, Pampita parece más enamorada que nunca, disfrutando de los pocos momentos en los que la pareja puede disfrutar juntos.

La relación entre el empresario y la conductora continúa siendo a distancia, ya que el centro de vida de Carolina es en Argentina y el del polista es en los Hamptons, Estados Unidos.

En las otras publicaciones, Carolina Ardohain mostró los hermosos paisajes Tahiti, la Polinesia francesa, que visitó junto a su novio Martín Pepa.