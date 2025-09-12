El motivo por el que Mario Pergolini empezó pilates y lo dejó: "No pude más"

"Empecé a hacer pilates con un montón de señoras del barrio porque fui a un pilates del barrio... Y mi experiencia es que era más exigente de lo que yo creía. Pensé que iba a estar con un montón de señoras del barrio como único hombre ahí estirándome, pero no", comenzó a contar Mario, al aire de su programa en Vorterix, Dejá que entre el sol.

"De golpe, te dicen que tenés que poner el resorte en posición 4 y decís ´bolud...se me está desgarrando el ort... No puedo más´. Es peor que ir al gimnasio. Un señor inventó una cama que tiene unos resortes de un lado con peso o cada vez más tirante... Ves videos de la actividad y decís ´hay que lindo para la espalda´", se sinceró, Pergolini, al compartir al aire sus vivencias con el entrenamiento.

"Ahora, hasta lograr estirar como corresponde te duele el pie, el brazo. El abdomen nunca lo logré levantar porque soy un señor grande, mayor, que tiene una panza con un contenido graso insoportable. Y no es hasta donde pueda, es ´bolud...no me puedo mover´", se sinceró el conductor de, también, Otro día perdido, en las noches de El 13.

PERGOLINI REFLEXIONÓ SOBRE LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS

“El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro, por el fallecimiento de Sarmiento, un tipo muy especial, un tipo que tenía una idea de país, junto con Alberdi. Tal vez son los dos que tienen una idea para diseñar el país. Todos lo recordamos como el gran educador, aquella persona que se preocupó a dar un paso fuerte en lo que era la educación para la República Argentina. Entonces nos imaginamos un poco, ¿qué diría Sarmiento en un día como hoy, si ve esta realidad?”, planteó Mario, en su programa nocturno.

“Me voy a poner un poco en abogado del Diablo porque si bien es cierto que estamos discutiendo cosas que ya dábamos por discutidas, creo que esta ciudadanía argentina debería replantearse qué estuvo haciendo en los últimos 40 años, 50 años, con respecto a la educación... Si bien podemos poner bien las barbas en remojo ahora, o entender que la situación parece mucho más amenazada. Creo que todos deberíamos hacer un mea culpa de lo que está sucediendo con la educación en este país, porque ya hace mucho tiempo que tenemos bastante deserción”.

MARIO PERGOLINI, NOTA Mario mostró lo que le hicieron hacer en pilates y que no "resistió".

“Hace mucho tiempo que los maestros, la primera discusión que están teniendo es cuál es su sueldo cuando en realidad se tendría que hacer un problema que está totalmente resuelto. Y la verdad es que tienen que ponerse a pensar que estamos teniendo números que realmente asustan con respecto a cómo está la educación en la Argentina", destacó Pergolini.

“Y si bien es cierto que estamos pasando un momento muy especial y coincido, no quiero volver esto un hecho político, sino que nos pongamos a pensar qué hicimos todos para que en 40 años esté sucediendo lo que está sucediendo con la educación argentina. Creo que lo deberíamos garantizar todos, y quería decir que es una responsabilidad de los medios, del streaming, de todo lo que estamos haciendo", cerró el conductor, desde su ciclo ODP, en el prime time del canal del solcito.