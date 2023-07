"MasterChef 2023": Rodrigo le hizo un desplante al jurado pero igual ganó la estrella

La consigna que plantearon los exigentes chefs del programa para la noche del martes, fue replicar de manera exacta un postre de crema irlandesa, chocolate blanco, biscuit de cacao y coulis de frambuesas .

Cuando finalmente Rodrigo presentó su plato al jurado, el chef pastelero Damián Betular se molestó con el participante por la respuesta que le dio a Wanda Nara cuando le preguntó si veía como un futuro repostero, a lo que el cordobés respondió entre risas que "ha pasado en mi mente en algún momento".

Embed

"¿Había flores en la canasta?" le preguntó indignado Damián Betular a Rodrigo Salcedo, que asintió con la cabeza, dando pie a la respuesta del chef pastelero "¿Y para que se piensan que estaban?" que remarcó la falta de las flores en el plato que presento el cordobés a diferencia del original.

image.png

Rodrigo Salcedo admitió en le reportaje individual “Con el almíbar me fue bien. A la tuile me hubiera gustado dedicarle más tiempo pero me gustaron los sabores y texturas”.

image.png

En el comienzo de la ronda de devoluciones del jurado, Damian Betular fue implacable, pero reconoció los méritos de la preparación “El coulis está muy bien, el bizcocho está muy bien, el cremoso está muy bien. La teja está, se humedece y es un poco gruesa. Pero me falta decoración”.

Por su parte, el chef italiano Donato de Santis opinó “Ese coulis tiene brillo y acidez sobresaliente. Te salió bien la densidad. Me gustó la teja, tiene un poco de espesor pero le da color y un sabor que recuerda a las almendras”.

Captura de pantalla 2023-07-26 a las 11.06.39.png

Germán Martitegui le dijo a Rodrigo Salcedo que estaba gratamente sorprendido con su actitud durante el programa, e hizo un paralelismo con la crítica que le había hecho en ocasiones anteriores “Esa actitud de hoy es la correcta” aseguró el chef, que destacó que el cordobés que cocinó alegre y que se notó que le disfrutó del desafío.

“Me faltó un poco de tiempo para la decoración. Un poco de razón tiene Germán con que lo disfruté, fue una prueba entretenida y me gustó cocinar esto” reconoció Rodrigo en el reportaje.

image.png

Sobre el final de la participación del concursante, Wanda Nara le remarcó que Rodrigo no pudo decir que Germán Martitegui tenía razón y lo invitó a decir que tiene “100% razón”, pero el participante cordobés prefirió retirarse -entre risas- y volver a su estación de cocina.

Damián Betular fue el chef que dio a conocer la decisión del jurado de darle la estrella del programa a Rodrigo, momento que el concursante aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento para quienes lo quieren ver en el final de la competencia “Me gusta sentir el apoyo del otro lado, la buena onda, la buena energía diciéndome que tengo que meterle y seguir” , declaró el bioquímico cordobés.