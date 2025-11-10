MasterChef Celebrity: sigue el show entre Wanda y Maxi

En el comienzo del programa, Wanda destacó el regreso de su ex al reality culinario de Telefe, después de pasar unos días en Suiza, junto a Daniela Christiansson -su actual esposa, que está embarazada- y su hija Elle. En respuesta a esos comentarios, Maxi le respondió que volvió porque está disfrutando mucho del programa y que su mujer lo apoya desde allá.

Cuando Wanda Nara le eligió la consigna de la noche a Maxi, optó por darle para que prepare para una cena romántica. Durante los preparativos, Damián Betular se acercó a la cocina del participante para ver lo que era lo que estaba preparando y mientras le contaba el plato el jurado aseguró que le encantaba la idea "¿Vos decís que vuelvo a conquistar ahí? " le preguntó el exfutbolista generando la sorpresa del chef, por lo que Maxi tuvo que aclarar que se refería a la medalla.

Pero la ida y vuelta entre la conductora de "MasterChef Celebrity" y el exfutbolista no terminó ahí, sino que luego Wanda Nara se acercó también a la estación de cocina de Maxi López y se sorprendió con lo que estaba preparando. " Viste que hay que conquistar de nuevo" comentó el participante y ella lo frenó con "No hay que conquistar de nuevo, no es la consigna esa" pero su ex redobló la apuesta y le aclaró "Bueno, pero ¿qué conquistas? Una medalla, ¿no?".

Finalmente, cuando Maxi López presentó su plato ante los tres jurados, Germán Martitegui les preguntó si tuvieron cenas románticas durante su relación y ellos afirmaron que sí. Ante esa respuesta, el chef indagó en quién cocinaba, y ambos confesaron que hubo algunas en las que el futbolista cocinaba, pero que normalmente era la conductora la que lo hacía.

Mientras el participante explicaba su plato a Betular, de Santo y Martitegui, la conductora comentó "Siempre fue su sueño que yo sea sofisticado, pero no lo logró ".