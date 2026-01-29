MasterChef Celebrity: el desafío de los alfajores

Damian Betular fue el encargado de empezar a develar el misterio “El desafío que tienen por delante esta noche es realizar este gran clásico argentino que nos acompaña desde hace muchísimos años. Hay versiones distintas a lo largo y a lo ancho del país”.

“Cada una de estas cajas tiene un destino particular que nos remite a una zona particular de Argentina” agregó Donato De Santis, mientras que Germán Martitegui fue el responsable de revelar los tipos de alfajores que querían degustar:

Marplatenses.

Mendocinos.

Santafesinos.

Cordobeses.

Norteños.

Patagónicos.

Litoraleños.

Los tres jurados se limitaron a mostrarle a los participantes los diferentes tipos de colaciones que hay a lo largo de Argentina y que los concursantes debían recrear con sus respectivas réplicas.

A la periodista Susana Roccasalvo le tocaron los alfajores santafesinos. “Son parecidos a un rogel” expresó la conductora de "Implacables" después de que Damián Betular corte a la mitad uno de ellos para que vea las características del baño y del relleno.

Las colaciones del litoral fueron para Joaqui “Estos son los únicos sin TACC de estas variedades” le informó Germán Martitegui a la cantante, haciendo especial hincapié en que llevan polvo de yerba mate, algo característico de esa región del país.

Andy Chango tuvo que hacer los alfajores cordobeses “Tienen un clásico relleno con mermelada de fruta y estos están coronados con un glaseado fino, casi transparente, de limón” le remarcó al músico el chef Donato de Santis.

Por su parte, Emilia Attias recibió la consigna de realizar originarios de Mendoza, por lo que el jurado pastelero le mostró los que tenían nuez y dulce de leche, y estaban bañados en chocolate blanco.

Los clásicos marplatenses fueron para el exfutbolista Maxi López, que bromeó “Por cómo me dejó Wanda tengo que ponerme a vender alfajorcitos en la rambla”. Martitegui le señaló que el secreto para su preparación es la ralladura de naranja en el chocolate.

Claudio “El Turco” Husaín tuvo bajo su responsabilidad los alfajores norteños. “Es muy sencillo” le aseguró Donato antes de explicarle que llevan merengue o turrón de caña, un almíbar a distintas temperatura y baño de nueces.

Para terminar, Miguel Ángel Rodríguez analizó los alfajores patagónicos, que tienen por encima frambuesas liofilizada - deshidratadas mediante congelación- “Es una proporción igual de masa, relleno y masa, es como una bandera” le describió el jurado pastelero.

El beneficio que tenía Susana Roccasalvo -por la medalla plateada- fue que únicamente ella iba a poder utilizar los hornos de la pared -que son mucho más cómodos- y demás, podía tener una hilera de estaciones solo para ella.

La estética de la caja de los alfajores fue otro ítem a valorar por los jurados “Tiene que estar impecable, sin una mancha, no abollada, como cuando la comprás y la traés como souvenir” les exigió Damián Betular.