Superman cambia de traje: ahora es Highlander

Henry William Dalgliesh Cavill -tal su verdadero nombre- publicó el miércoles por la mañana en su cuenta personal de Instagram dos fotografías desde el set de grabación y lo acompañó con el texto "¡Feliz primer vistazo a Highlander!", escribió Cavill. "Ha sido todo un viaje para mí, del que les contaré todo cuando llegue el momento, pero es un momento especial poder compartir esto. Espero que lo disfruten".

El británico Henry Cavill fue anunciado como protagonista del reinicio de la saga de "Highlander" en 2021, y casi cinco años después el rodaje ha comenzado. Si bien las primeras fotografías no revelan mucho sobre el contenido del filme, la estética y el tono remiten directamente a las cuatro películas de acción de "John Wick" protagonizadas por Keanu Reeves y dirigidas por Chad Stahelski.

En una de las imágenes, se puede ver al "nuevo Highlander" dentro de lo que parece una catedral gótica empuñando una pesada espada, mientras que en una segunda fotografía el protagonista aparece que podría ser un templo budista, con farolas rojas en el techo y velas en el fondo.

El reparto de Highlander

La producción se retrasó a finales del año pasado cuando Henry Cavill se lesionó durante los ensayos para la película. El reparto del reinicio de "Highlander" incluye a los actores Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela y Max Zhang. escribió El guion corresponde a Michael Finch, mientras que Ryan J. Condal y Kerry Williamson habían trabajado en los primeros borradores de la película

"Highlander, el inmortal", el clásico de culto original de 1986, protagonizado por Christopher Lambert y Sean Connery, cuenta la vida de guerreros inmortales, desde las Tierras Altas de Escocia -en el siglo XVI- hasta el Manhattan en los años 80. Inicialmente el filme fue un fracaso económico pero, a través de los videosclubes, la película generó un gran club de fans y la secuela vio la luz en 1991. La franquicia de "Highlander" siguió con más secuelas, series de televisión y diferentes novelas.