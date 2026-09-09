MasterChef Celebrity: los 24 participantes confirmados

Telefe ya tiene todo el plantel confirmado para el certamen de cocina más famoso, 24 famosos de distintos rubros y un nuevo jurado para elegir al ganador.
En el programa "Cortá por Lozano" del martes 8 de septiembre se confirmó la lista de participantes para la nueva temporada de "MasterChef Celebrity", los 24 famosos de la música, la tele, el periodismo, el humor, el deporte y el streaming que integraran el staff del certamen de cocina de Telefe. Si bien la fecha de debut todavía no está confirmada, el canal ya promociona el ciclo con un “muy pronto”.
Wanda Nara volverá a ser la conductora y continuarán como jurados Damián Betular y Germán Martitegui y se incorporará Maru Botana en el lugar del chef italiano Donato de Santis, que se bajó después de la edición pasada que ganó Ian Lucas.
El anuncio de los 24 participantes de la nueva versión de MasterChef Celebrity salieron en varias en tandas. Primero, en el programa de Vero Lozano, aparecieron L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, Josefina “China” Ansa, Juli Poggio, Grego Rossello, Karina Mazzocco y Edith Hermida, mientras que el viernes 4 de septiembre se sumaron Julieta Nair Calvo, Marta Fort, Pachu Peña, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore y Rocío Robles. El lunes 7 entraron Diego Ramos, Luciana Geuna, Paula Trapani y Hernán Coronel -del grupo Mala Fama-. El martes 8, en "A la Barbarossa" y en "Cortá por Lozano" cerraron la lista definitiva con Alejandro Lerner, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Martín “Campi” Campilongo y el relator de fútbol Pablo Giralt.
Nuevamente MasterChef Celebrity estará armado para Wanda Nara, su conductora. L-Gante se reencuentra con ella a un año de la separación, el representante de RKT dijo en "PH, Podemos Hablar" que ahora la va a ver “más seguido”. El cuartetero cordobés Luck Ra llegara recién separado de La Joaqui y en el marco de un escándalo que incluye denuncias mediáticas cruzadas. Grego Rossello, que el año pasado estuvo en el stream del programa que admitió que no sabe cocinar y ahora se pone el delantal. La conductora y actriz Lizy Tagliani promete más chamuyo que recetas. Edith Hermida, conductora de "Bendita", tuvo un blooper previo al debut que hizo circular en redes sociales. El cantante y compositor Alejandro Lerner que resumió su decisión en una frase “En la vida hay que animarse”. El actor y humorista Campi y la locutora Elizabeth Vernaci fueron los últimos en confirmarse al aire.
El recorte es el clásico de esta franquicia: un galán de ficción (Diego Ramos), periodistas de noticiero (Luciana Geuna y Paula Trapani), la hija del recordado mediático chocolatero (Marta Fort), un arquero reconvertido en mediático (Pablo Migliore), humoristas del programa "Peligro Sin Codificar" y de "Videomatch", una periodista deportiva (Morena Beltrán) y dos nombres de la cumbia que no comparten generación ni estilo.
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