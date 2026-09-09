MasterChef Celebrity: los 24 participantes confirmados

Nuevamente MasterChef Celebrity estará armado para Wanda Nara, su conductora. L-Gante se reencuentra con ella a un año de la separación, el representante de RKT dijo en "PH, Podemos Hablar" que ahora la va a ver “más seguido”. El cuartetero cordobés Luck Ra llegara recién separado de La Joaqui y en el marco de un escándalo que incluye denuncias mediáticas cruzadas. Grego Rossello, que el año pasado estuvo en el stream del programa que admitió que no sabe cocinar y ahora se pone el delantal. La conductora y actriz Lizy Tagliani promete más chamuyo que recetas. Edith Hermida, conductora de "Bendita", tuvo un blooper previo al debut que hizo circular en redes sociales. El cantante y compositor Alejandro Lerner que resumió su decisión en una frase “En la vida hay que animarse”. El actor y humorista Campi y la locutora Elizabeth Vernaci fueron los últimos en confirmarse al aire.