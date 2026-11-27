En el momento de la devolución, Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki degustaron los canelones de las fuentes hechas por Luck Ra, Campi, Pablo Migliore, Edith Hermida, Grego Rossello, Nazareno Casero, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Karina Mazzocco y Josefina “China” Ansa.

Luck Ra, Campi y Migliore fueron los primeros a los que llamó el jurado, Maru amagó con darle el delantal gris al músico pero finalmente lo invitó a subir al balcón, mientras que el humorista y el exfutbolista no corrieron con la misma suerte y tendrán que cocinar en la noche de última chance.

Nazareno, Grego y Edith también obtuvieron sus respectivos delantales grises, mientras que "la China", "la Negra" y Karina fueron las hacedoras de los mejores canelones de la noche y por eso terminaron subiendo al balcón.

Quiénes cocinarán en la noche de beneficios de la semana

Mala Fama

Julieta Poggio

Mike Amigorena

Rocío Robles

Luck Ra

Josefina Ansa

Elizabeth Vernaci

Karina Mazzocco

Quiénes cocinarán en la noche de última chance