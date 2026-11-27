TLa actriz Virginia Lago dio una clase magistral de sus "canelones de abuela" para que los participantes de Masterchef Celebrity los replicaran.
El programa de la noche del jueves 26 de Masterchef Celebrity estuvo dedicado a las abuelas y contó con la participación especial de Virginia Lago, poseedora de una palabra autorizada para hablar del cariño que hay en los hogares de todo el país.
Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki -en reemplazo de Damián Betular- les brindaron como consigna a los participantes, el realizar la especialidad culinaria de la querida actriz: canelones.
Para eso, ella les ofreció sus secretos a los competidores “Siempre empiezo por la masa, hay que dejarlos descansar. Es un ritual hermoso, huevos, harina, un poco de sal y manteca derretida en la masa para que no se pegue y sea más delicado. Batir, batir, batir y después todo el relleno es mucho” explicó.
“Ricota, cebolla rehogada, un poco de azúcar, hoja de acelga blanqueada, la pimienta fundamental, mucho queso rallado y saben de qué me olvidaba, de la nuez moscada, que le da un gustito al final”, enumeró Virginia Lago que explicó que el ajo y la zanahoria no pueden faltar en la salsa, y que el queso cremoso en cubitos le da el toque final antes de mandarlo al horno para que se gratine.
En el momento de la devolución, Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki degustaron los canelones de las fuentes hechas por Luck Ra, Campi, Pablo Migliore, Edith Hermida, Grego Rossello, Nazareno Casero, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Karina Mazzocco y Josefina “China” Ansa.
Luck Ra, Campi y Migliore fueron los primeros a los que llamó el jurado, Maru amagó con darle el delantal gris al músico pero finalmente lo invitó a subir al balcón, mientras que el humorista y el exfutbolista no corrieron con la misma suerte y tendrán que cocinar en la noche de última chance.
Nazareno, Grego y Edith también obtuvieron sus respectivos delantales grises, mientras que "la China", "la Negra" y Karina fueron las hacedoras de los mejores canelones de la noche y por eso terminaron subiendo al balcón.
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