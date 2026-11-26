Tini y De Paul anunciaron su separación en agosto de 2023, después de poco más de un año de relación. En aquel momento, ambos comunicaron la decisión a través de sus redes sociales y continuaron con sus respectivas actividades profesionales.

Los rumores de una reconciliación comenzaron a circular durante los primeros meses de 2025 y cobraron fuerza en abril, cuando fueron vistos juntos en Madrid. En la entrevista, Tini recordó que durante el tiempo que estuvieron separados no mantuvieron comunicación: “Contacto cero, cero”, aclaró.

Sin embargo, cuando volvieron a encontrarse, sintieron que la conexión entre ambos seguía presente. “Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, recordó la cantante.

Según explicaron, el tiempo separados también les permitió atravesar experiencias personales y modificar algunas prioridades. La posibilidad de casarse surgió a partir de conversaciones sobre el futuro que querían compartir, sin una propuesta formal de matrimonio. “Cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”, contó De Paul.

La cantante y el futbolista compartieron detalles de su relación y de los proyectos que preparan para su futuro.

Los detalles de la boda del 19 de diciembre

La celebración está prevista para el próximo 19 de diciembre en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La organización del evento ocupa buena parte del tiempo de la cantante, que reveló haberse involucrado personalmente en cada detalle.

Tini contó que escribió alrededor de 180 páginas con ideas sobre cómo imagina la ceremonia. También realizó un dibujo en el que representó a la pareja frente al altar, rodeada de naturaleza y colores. De Paul conserva esa ilustración en su teléfono.

La artista explicó que tanto su vestido de novia como el traje del futbolista deben tener un significado especial y representar la historia que construyeron juntos. Su intención es que los invitados puedan conocer parte del universo de la pareja a través de la ambientación y los distintos elementos de la celebración.

Durante la entrevista, De Paul se emocionó al escuchar a su futura esposa leer un fragmento de sus anotaciones sobre la boda.

Otro de los anuncios de la pareja estuvo relacionado con la búsqueda de una propiedad para comenzar su vida en común. Después de varios meses, encontraron una casa en Miami, donde proyectan establecer parte de su rutina. Además, tienen previsto contar con otra vivienda en la Argentina.

Al referirse a la idea de construir un hogar, Tini expresó: “También nosotros somos hogar”, una reflexión sobre el vínculo que desarrollaron y los proyectos que comparten.

De Paul también contó que, durante una de las visitas a la propiedad, la cantante comenzó a imaginar cómo distribuirían los dormitorios de Francesca y Bautista, los dos hijos que el futbolista tuvo con Camila Homs. Para la nena pensó en un espacio donde pudiera guardar sus maquillajes, mientras que para el varón imaginó una habitación en la que pudiera jugar al fútbol.

El deseo de ser madre y los proyectos de ella

Durante la conversación, la cantante también habló sobre sus aspiraciones personales más allá de su carrera artística. “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, manifestó al referirse a la posibilidad de tener un hijo con De Paul.

En el plano profesional, la cantante atraviesa una etapa marcada por Futttura, la gira con la que celebra sus 15 años de trayectoria. Además, adelantó que trabaja en nueva música y que quiere continuar desarrollándose como productora. Entre sus intereses también mencionó la posibilidad de incursionar en el mundo de la moda y el maquillaje.

Además de su gira Futttura, la cantante trabaja en nueva música y busca desarrollarse como productora.

De Paul, por su parte, reflexionó sobre los cambios personales que experimentó desde que retomó su relación con la artista ya que le permitió conectarse con una faceta más sensible y “que el fútbol pertenezca a mi vida y no mi vida pertenezca al fútbol”.