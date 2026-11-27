El conductor de Olga compartió su método de cuidado alimenticio y de entrenamiento físico, que lo llevó a un notorio cambio de imagen.
Migue Granados llegó a pesar 116 kilos y decidió apostar por un cambio de hábitos, para mejor su estética y calidad de vida. El conductor de Olga pasó por distintos tipos de dietas y entrenamientos. Y cuenta cómo fue su método, paso a paso, para ya haber perdido veinte kilos, en un año.
"La decisión de un cambio de vida la tomé en julio del año pasado, del 2025, pero fue puramente por una cuestión de comodidad. Después, las consecuencias son las de mejorar como el hígado pero era, básicamente, porque estaba incómodo. Yo no creo que nadie sea gordo porque quiera", reflexionó, Migue, en una entrevista Unbox, con Germán Berder.
"Ya lo hice a esto, por eso no lo veamos como definitivo... A los veintirés, veinticuatro años estaba mucho mejor que ahora, incluso marcado, después de haber llegado a pesar 105, a fines de mi secundario. Era un bollón. Encima, sin barba y sin chiva, no sabés lo que parecía", recordó, Granados, en voz alta.
"Si sos medio obsesivo de los números, te motiva. No lo recomiendo pero tiene su desafío de ir bajando coherentemente. No hice nada fuera de la coherencia. Me adjudican el Ozempic, me chupa un huev... Si hubiese bajado con el Ozempic, me daba lo mismo. Pero no me animé. Si me cuidara, si no fumara, capaz lo hubiese probado. De hecho, me lo ofreció el médico, porque tiene que ver con el tratamiento de la obesidad", contó, el conductor de uno de los streaming más importantes del país.
"Cuando bajás de peso, los primeros kilos son los más fáciles... Tenés líquido retenido. estás tan desbordado que, con cuidarte un poco, ya se nota. Primero, empecé con una dieta que es la Keto. Y, después, como tiene mucho consumo de grasas, me subió mucho el colesterol", explicó, Migue, sobre el paso a paso de su cambio a un vida más saludable.
"Entonces, me pasé al déficit calórico comiendo sano y dándome algunos gustos. Pero sé que por día como tanta cantidad de calorías. Sé cuantas calorías tiene un huevo, un bife, una ensalada, em aprendí todo. Lo que más extraño de mis excesos son los snacks, que eran permanentes. Ahora me gusto más a mí mismo pero falta, todavía".
"Consejito que nadie me pidió, tampoco me quiero hacer el Francis Holway y yo no voy a dar consejo de salud, pero a todos los gordos y gordas sedentarios como especie que están ahí, que me siguen y siempre nos hemos reído y hemos hecho oda de los malos hábitos de estar tirado, reventado y demás...", dijo, Granados.
“Les quiero recomendar que hagan entrenamiento de fuerza. Yo lo hago hace un año y estoy muy lejos del cuerpo que me gustaría tener porque me castigué 39 años y ahora no voy a ser Luciano Castro, ¿no? Pero te sentís muy bien, loco... Yo no voy a recomendar cosas de salud porque no soy el indicado, pero denme bola, se van a sentir muy bien. Entreno fuerza 4 veces por semana con un poquito de cinta inclinada. Para bajar la grasa necesitás déficit calórico. La cinta te baja un poco más de calorías y te trabaja el estado”.
"Saqué harina y azúcar, y camino 8 kilómetros por día hace seis meses. Ahora ya no estoy bajando, estoy tratando de subir músculo. Este verano creo que voy a hacer la diferencia porque voy a entrenar fuerte todos los días”, anticipó Migue, sobre su plan, para los meses que se acercan.
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