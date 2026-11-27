EL DETALLE DE LA TRANSFORMACIÓN DE MIGUE

"Cuando bajás de peso, los primeros kilos son los más fáciles... Tenés líquido retenido. estás tan desbordado que, con cuidarte un poco, ya se nota. Primero, empecé con una dieta que es la Keto. Y, después, como tiene mucho consumo de grasas, me subió mucho el colesterol", explicó, Migue, sobre el paso a paso de su cambio a un vida más saludable.

"Entonces, me pasé al déficit calórico comiendo sano y dándome algunos gustos. Pero sé que por día como tanta cantidad de calorías. Sé cuantas calorías tiene un huevo, un bife, una ensalada, em aprendí todo. Lo que más extraño de mis excesos son los snacks, que eran permanentes. Ahora me gusto más a mí mismo pero falta, todavía".

"Consejito que nadie me pidió, tampoco me quiero hacer el Francis Holway y yo no voy a dar consejo de salud, pero a todos los gordos y gordas sedentarios como especie que están ahí, que me siguen y siempre nos hemos reído y hemos hecho oda de los malos hábitos de estar tirado, reventado y demás...", dijo, Granados.

“Les quiero recomendar que hagan entrenamiento de fuerza. Yo lo hago hace un año y estoy muy lejos del cuerpo que me gustaría tener porque me castigué 39 años y ahora no voy a ser Luciano Castro, ¿no? Pero te sentís muy bien, loco... Yo no voy a recomendar cosas de salud porque no soy el indicado, pero denme bola, se van a sentir muy bien. Entreno fuerza 4 veces por semana con un poquito de cinta inclinada. Para bajar la grasa necesitás déficit calórico. La cinta te baja un poco más de calorías y te trabaja el estado”.

"Saqué harina y azúcar, y camino 8 kilómetros por día hace seis meses. Ahora ya no estoy bajando, estoy tratando de subir músculo. Este verano creo que voy a hacer la diferencia porque voy a entrenar fuerte todos los días”, anticipó Migue, sobre su plan, para los meses que se acercan.