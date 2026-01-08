MasterChef Celebrity: pecados capitales y manzanas

Sin embargo, la gran sorpresa de la gala fue el “nuevo look” de Sofía Gonet, que apareció con la cabeza rapada “Es un homenaje a Germán Martitegui y también a Moria Casán en su libro "Memoria". Y tengo la estabilidad emocional de Furia de "Gran Hermano". Soy una mezcla de esas tres personalidades” fue la justificación que utilizó la instagramer y agregó “Mi idea es ser un Martitegui con tetas”.

Superada la sorpresa inicial y con las manzanas elegidas, cada concursante quedó con su pecado "culinario", Marixa Balli con la envidia, "la Reini" y la soberbia, Evangelina Anderson con la pereza, Emilia Attias y la lujuria, Andy Chango con la ira, “Cachete” Sierra y la avaricia y finalmente al “Turco” Husaín le tocó la gula.

Mientras cocinaban, Wanda Nara pasó por la estación de "la calva"Sofía Gonet" y le preguntó si iban a agregar a Yanina Latorre -reemplazo de Maxi López- al grupo de WhatsApp queue tienen los participantes. La respuesta de la influencer la sorprendió porque todos decidieron dejarla afuera d ela comunidad “Se metió con muchos de nosotros” fue el explicación y aseguró que Marixa y Evangelina no están nada contentas con su incorporación.

La conductora de MasterChef Celebrity no dejó pasar la oportunidad y fue derecho a la cocina de Balli y le preguntó si era cierto que se molestó con el ingreso de su excompañera de "LAM", pero la reina de la Cachaca le aclaró que las diferencias Yanina habían quedado en el pasado “Yo trato de olvidar, porque si no, eso no me lleva a buen puerto” pero le remarcó que si ella hubiera estado desde el principio, seguramente no hubiera aceptado participar del programa.

Al presentar su plato, Sofía Gonet se quitó el delantal y dijo -como parte de la performance que reflejaba "soberbia", el pecado que le había tocado- “Esto me lo saco, no lo necesito". La preparación de la Reini fue láminas de trucha y salmón con crema de palta y lima, mayonesa de curry, aceite de cilantro, chile y jengibre, y hinojos caramelizados en manteca noisette, algo que impactó al jurado, que elogió su propuesta, y hasta Germán Martitegui exclamó “Es un 10 para mí”.

Por ese motivo la influencer ganó su lugar en el balcón, que fue considerado el segundo mejor de la noche junto a Claudio “Turco” Husaín.