Maxi López buscó explicar la frase polémica sobre el nacimiento de su hijo

Tras el revuelo en redes sociales, el exfutbolista negó haber presionado para adelantar el parto de Lando, su hijo con Daniela Christiansson, y detalló cómo fue el proceso médico.
Tras la polémica generada por su frase “Vamos a hacerlo salir” al referirse al nacimiento de Lando, Maxi López decidió dar detalles sobre el contexto. El bebé, segundo hijo del exfutbolista con Daniela Christiansson, nació el 31 de diciembre en Ginebra, Suiza.
López explicó que su comentario fue un intento de bromear sobre sus compromisos laborales, y no una instrucción para adelantar el parto. Según contó en Lape Club Social, la fecha de parto original era el 19 o 20 de diciembre, pero decidieron esperar porque Daniela quería un parto natural. “Esperamos hasta el 27 o 28, cuando ya estaba pasada de nueve meses y una semana. El médico personal de ella y el staff del hospital decidieron hacer una cesárea porque el bebé pesaba más de 4,400 kilos y era lo más seguro”, aclaró.
Maxi insistió en que su trabajo no influyó en la decisión médica. Regresó a la Argentina para retomar grabaciones de MasterChef Celebrity y la temporada de verano de streaming en Mar del Plata, pero aseguró que nunca presionó para adelantar el parto. “Toda mi vida trabajé viajando. Son dos cosas distintas: el embarazo y mi trabajo”, remarcó.
El exdelantero también contó que la familia planea mudarse a la Argentina en 2026, y que ya organiza la llegada de Daniela y Lando, asegurándose de que el bebé tenga todas las vacunas necesarias antes de viajar. Además, destacó su compromiso como padre: “Desde el primero hasta el último embarazo, siempre acompañé. En algunos pude estar más, en otros menos, pero siempre estuve”.
