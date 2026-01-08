Maxi López buscó explicar la frase polémica sobre el nacimiento de su hijo

maxi-lopez-y-familia El exfutbolista explicó cómo fue realmente el nacimiento de su hijo Lando y negó haber presionado a la madre.

López explicó que su comentario fue un intento de bromear sobre sus compromisos laborales, y no una instrucción para adelantar el parto. Según contó en Lape Club Social, la fecha de parto original era el 19 o 20 de diciembre, pero decidieron esperar porque Daniela quería un parto natural. “Esperamos hasta el 27 o 28, cuando ya estaba pasada de nueve meses y una semana. El médico personal de ella y el staff del hospital decidieron hacer una cesárea porque el bebé pesaba más de 4,400 kilos y era lo más seguro”, aclaró.

El contexto del nacimiento

Maxi insistió en que su trabajo no influyó en la decisión médica. Regresó a la Argentina para retomar grabaciones de MasterChef Celebrity y la temporada de verano de streaming en Mar del Plata, pero aseguró que nunca presionó para adelantar el parto. “Toda mi vida trabajé viajando. Son dos cosas distintas: el embarazo y mi trabajo”, remarcó.

El exdelantero también contó que la familia planea mudarse a la Argentina en 2026, y que ya organiza la llegada de Daniela y Lando, asegurándose de que el bebé tenga todas las vacunas necesarias antes de viajar. Además, destacó su compromiso como padre: “Desde el primero hasta el último embarazo, siempre acompañé. En algunos pude estar más, en otros menos, pero siempre estuve”.