Christian Petersen reapareció en las redes sociales tras el alta médica: cuál fue su mensaje

Este jueves, el chef y figura del canal El Gourmet sorprendió a sus seguidores con su primera publicación en su cuenta de Instagram.

En la foto, con un plato con dos medialunas como imagen central, el chef saludó con un mensaje simple y optimista: “Buenas buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… a seguir”.

A pie de la publicación, Petersen agregó un emoji de la bandera argentina y la palabra “Medialunas”.

Sus fieles seguidores en las redes sociales celebraron esta publicación, ya que es una señal de recuperación y el comienzo de una nueva etapa para Petersen.

image

Qué le pasó al chef

El cocinero sufrió una “falla multiorgánica”, durante una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, y rápidamente fue asistido por los guías y trasladado en primer término a un centro médico en Junín de los Andes, y luego al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Estuvo en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

El episodio se produjo durante la excursión, cuando los guías notaron que el chef no estaba bien, y por lo tanto, pidieron asistencia al guardaparque. Luego, en los primeros estudios que le realizaron los médicos, detectaron una fibrilación auricular, que obligó a ingresarlo en terapia intensiva.

Por otra parte, y pocas horas antes de Nochebuena, la familia emitió un comunicado en el cual remarcaba la "franca mejoría" del chef, una de las razones por las cuales se autorizó su traslado a Buenos Aires. "Chris fue derivado hace unos días a Junín de los Andes con un importante stress físico, debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención", agregaron los integrantes de la familia: su esposa y sus tres hijos.