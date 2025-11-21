MasterChef Celebrity: las cocinas estuvieron invadidas de chicos

Germán Martitegui fue el encargado de hacer el anuncio formal "Nos tomamos el trabajo de convocar a unos ayudantes muy especiales, categoría junior, están recién comenzando" y entonces invitó a pasar al estudio a los hijos de los participantes.

Embed

Como buena anfitriona, Wanda Nara fue la encargada de conversar con cada uno de los chicos, para que se presenten y cuenten cómo cocinan realmente sus padres en sus casas. En el caso de Maxi López , fueron Valentino, Constantino y Benedicto -los hijos que tiene junto a Wanda-, confesaron que si ganaba, les prometió que se quedaría en Argentina por más tiempo.

Embed

Finalmente, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui anunciaron que los hijos de cada uno de los participantes iban a ir al mercado y que después, ellos deberían cocinar con los ingredientes que les llevaran. Conscientes de la situación particular, los jurados accedieron al pedido de los chicos, y decidieron darles unos minutos más en el mercado y una vez dentro, como era de esperar, los más grandes ayudaron a los más chiquitos.

image

Ya en el mercado, la hija de Emilia Attias se acercó a Wanda Nara y le dijo que le gustaría tener un hermanito para que la ayudara en este momento, entonces la actriz acotó "No pongas un tema en cuestión que ya tengo cerrado", para luego agregar "Hay muchos beneficios de los hijos únicos, ¿qué te parece mi amor? ¿Estuviste mal todo este tiempo? ".

Para terminar, los tres chefs anunciaron cual era la consigna de la noche "El desafío es preparar un plato completamente libre que los ayude a pasar a la gala de beneficios".