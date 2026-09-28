Dieron a conocer un nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand: cómo sigue su evolución

En el centro médico, los profesionales aguardan la finalización del ciclo de antibióticos antes de evaluar una posible alta. Esa precaución busca evitar una recaída, luego de que la conductora regresara a la clínica apenas cinco días después de abandonar el sanatorio en la primera quincena de septiembre.

Durante su internación, la conductora recibió las visitas de su círculo familiar. Sus nietos Juana Viale y Nacho Viale, su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar de Benedictis pasaron en distintos horarios por el sanatorio, ubicado sobre la calle San Martín de Tours.

Luego, Juana Viale afirmó que su abuela “está mejorando”, cuando el último sábado volvió a ponerse al frente de “La Noche de Mirtha”.

Por su parte, Marcela Tinayre, que condujo el homenaje post mortem a Oscar “El Negro” González Oro en Radio Rivadavia, reveló que la diva escuchaba el programa desde el Sanatorio.

Ambos testimonios y otros trascendidos dejaron entrever que Mirtha Legrand se encuentra atenta a su entorno, como ocurre habitualmente. No obstante, desde el centro asistencial indicaron que continuará internada hasta completar su rehabilitación de cara al retorno a sus actividades.