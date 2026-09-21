Cómo fue la despedida de Luciana Geuna de TN para irse a Masterchef Celebrity

CÓMO SERÁ EL NUEVO MASTERCHEF

La semana pasada arrancaron las grabaciones de lo que será la segunda temporada de Masterchef Celebrity, nuevamente con Wanda Nara a cargo de la conducción. El lanzamiento de la competencia culinaria está prevista para el próximo 28 de septiembre, pasadas las diez de la noche. Y el jurado contará con una nueva integrante oficial, que reemplazará a Donato De Santis y que será Maru Botana.

Los integrantes de esta edición serán: Luck Ra, Lizy Tagliani, Josefina "China" Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Julieta Nair Calvo, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Paula Trápani, Luciana Geuna, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Rocío Robles, Morena Beltrán, Marta Fort, Pachu Peña, Martín "Campi" Campilongo, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Diego Ramos, Nazareno Casero, Alejandro Lerner, Hernán Coronel, Mike Amigorena, Pablo Giralt.