Cómo fue la despedida de Luciana Geuna de TN para irse a Masterchef Celebrity

La conductora de TN dejó la pantalla informativa para dedicarse al entretenimiento. Será parte del programa de Telefe de ollas y sartenes en el compiten famosos.
En las últimas horas, Luciana Geuna se despidió de su programa de análisis político en TN -con una año y medio en pantalla- para irse a Telefe para hacer Masterchef Celebrity, en una decisión que sorprendió a muchos. "Me voy a tomar estos últimos minutos del programa para contarles algo que, tal vez, ustedes ya saben o no... Pero se lo quería decir acá, personalmente, en este lugar que ocupamos todos los domingos. Los desafíos, no sé como los viven ustedes, no aparecen por calendario. No aparecen porque sí, de la nada, aparecen cuando aparecen...", introdujo, la conductora.
"Y por eso son desafíos. Porque, si nos animamos a hacerlo, implican moverse. Moverse del lugar, crecer, ampliarnos. Siento que, a veces, hay que animarse a ser nosotros mismo, en cosas que no éramos. Hay que tomar esas oportunidades y saber leerlas, cuando tenemos ganas de hacerlas. Y eso es lo que voy a hacer".
"Aprendí de Lanata (Jorge, quien fue un gran impulso en su carrera y con quien trabajó durante varios años) a animarme a los desafíos y cambiar de forma inesperada. Hoy me voy a despedir de este programa que adoro '¿Y Mañana Qué?'; ES UN HASTA PRONTO", compartió Luciana, sobre el final de su última edición.
"Hasta fin de año no voy a estar al aire en TN, me va a reemplazar Jésica Bossi. Quiero agradecer mucho al canal por entender en la locura que me metí, de cocinar. Seguro nos volvemos a encontrar en el año electoral que va a ser brutal", adelantó Geuna sobre lo que, se supone, será su regreso a la pantalla informativo, pero ya en el 2027.
La semana pasada arrancaron las grabaciones de lo que será la segunda temporada de Masterchef Celebrity, nuevamente con Wanda Nara a cargo de la conducción. El lanzamiento de la competencia culinaria está prevista para el próximo 28 de septiembre, pasadas las diez de la noche. Y el jurado contará con una nueva integrante oficial, que reemplazará a Donato De Santis y que será Maru Botana.
Los integrantes de esta edición serán: Luck Ra, Lizy Tagliani, Josefina "China" Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Julieta Nair Calvo, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Paula Trápani, Luciana Geuna, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Rocío Robles, Morena Beltrán, Marta Fort, Pachu Peña, Martín "Campi" Campilongo, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Diego Ramos, Nazareno Casero, Alejandro Lerner, Hernán Coronel, Mike Amigorena, Pablo Giralt.
comentar