MasterChef: contra viento y marea, Rodrigo ganó su medalla dorada

Cuando Germán Martitegui pasó por la estación del participante enloqueció, porque le había dedicado 25 minutos a limpiar, descamar y quitarle las espinas a un salmón. "No tenés nada cocinado -exclamó a los gritos el chef- ¿Dónde vas a hacer un fumée? Me volvés loco, hacé algo ya, falta media hora, ¿cómo no empezaste antes?"

La consigna de la jornada fue "los 7 pecados capitales" y cada uno de los siete participantes debió representar el pecado que le tocó, y a Rodrigo Salcedo le llegó la carta de "la codicia".

El plato de Rodrigo Salcedo fue un salmón blanco con caldo de pescado, y tuvo que esforzarse para que los jurados comprendieran que tenia de codicia su preparación.

"La ambición sin límites y la codicia están plasmadas en lo que pasó en tu mesada. No podés estar 25 minutos sin siquiera poner el agua en el fuego. Queda claro que sos hijo del rigor. Me tuve que plantar y bajar la situación a tierra... y terminaste haciendo esta maravilla", fue lo que dijo Germán Martitegui luego de degustar el plato.

"No es un fumée, pero está rico y supersabroso. Las hierbas y el tomate le quedan bien, el frito arriba te transporta al mar -agregó Germán ante la sorpresa de Rodrigo- No logro entender cómo hiciste eso, no sé, ponete un video mío gritándote".

Por su parte, Damián Betular expresó: "El sabor está bien. Sin esto y el cuento de la codicia, es un buen plato. La suerte a veces está, a veces no. No dura para siempre".

Además, Donato de Santis cerró con la frase: "La codicia premió la audacia".

Salcedo, quien la semana pasada había ganado la medalla de plata, logró la dorada, mientras que la plateada se la llevó Antonio López.