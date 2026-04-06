Beto César: vivir con alegría

El popular actor y humorista recorre parte de su extensa trayectoria y cuenta distintos aspectos de su vida personal. Su regreso a la Av. Corrientes con un musical.
Carlos Alberto César -ampliamente conocido como Beto César- empezó a vincularse en el mundo del espectáculo, cuando a los 17 años comenzó a armar y escribir las obras teatrales que se presentaban en su escuela. Tiempo después, junto a Ernesto "Corcho" Segall formaron el dúo humorístico y musical Blue Jean, con el que realizó presentaciones en café- concerts y boliches en los 70's.
En los años 80 se casó -en Las Vegas, Estados Unidos- con la actriz y conductora Carmen Barbieri, pero su amor verdadero llegó en 1992 cuando contrajo matrimonio con Alicia Blanchet, con quien tuvieron a su hija María.
Actualmente protagoniza -junto a Lorena Paola y 20 artistas en escena- “Despeinada, El Musical", todos los sábados a las 20:30 en el Teatro Multiescena CPM -Av. Corrientes 1764, CABA- con las inolvidables canciones de Palito Ortega, Violeta Rivas, Juan y Juan, Donald, Sandro y muchos más.
Además, conduce y produce el programa "Música & Palabras", por la señal de SOMOS en Canal 7 de Flow (AMBA) y en el 517 en el resto del país
Por primera vez en su extensa carrera, Beto César protagoniza un musical -junto a Lorena Paola- en plena Av. Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria se concretó después de que los productores conocieran sus aptitudes para el canto.
En 1978, Beto César debutó en los escenarios de la Revista Porteña con el dúo Blue Jean -que integraba junto a Ernesto Segall-, en la obra encabezada por Zulma Faiad, Alfredo Barbieri y Osvaldo Pacheco. Completaban el elenco Carlos Scazziota, Gissell Ducal, Jorge Troiani, Camila Perissé, Lia Crucet y Daniel Guerrero, con la dirección de Carlos A. Petit.
Beto César recuerda una época dorada en la farándula local, los lugares que frecuentaban las grandes figuras, el glamour y el aprendizaje que significaba trabajar con verdaderas leyendas de la escena.
Ante la ausencia de las ficciones producidas por la televisión abierta, Beto César destaca la importancia del teatro como refugio laboral de los actores, desde las grandes producciones, a las cooperativas independientes en el Off Corrientes.
A la hora de no estar trabajando, Beto César sabe disfrutar de las buenas ficciones televisivas, ser espectador de teatro, de la tranquilidad de su casa y de las cenas -post función- con sus compañeros. Además, su rol como conductor y productor de su propio programa televisivo.
Con los años, el actor y humorista le dio paso al experto informático y "reparatutti", gracias a su hija -cuando tenía 3 años- descubrió una función que disfruta plenamente y lo demuestra con un par de ejemplos más que contundentes.
Beto César tiene todas las plataformas de streaming que hay en el país porque se reconoce como un es un ferviente consumidor de sus ficciones, entre ellas, hay dos géneros que -según la época del año- dividen claramente sus preferencias.
Desde muy chico, Beto César fue el cómico de la familia, algo que le permitió sobrellevar cualquier tipo de problema que tuvo en su la niñez y en la adolescencia. Dos anécdotas humorísticas sobre su estancia en España y como observador permanente de la realidad.
A la hora de destacar que lo hace reír, Beto César reconoce la labor de un humorista español que, con un estilo simple y hasta naive, logra sacarle las mejores carcajadas, y como muestra, recrea algunos de los momentos favoritos de su rutina.
Lejos de los escándalos y la frivolidad que muchas veces envuelve a la profesión, Beto César trabaja con humor, para hacer humor.
Sin dobles discursos, sin poses prefabricadas, simplemente él es quien es.
Un trabajador del mundo de espectáculo, un fabricante de ilusiones, que nos permitan sentirnos mejor, a pesar de que el mundo se empeñe en no querer lo mismo.
Porque como en aquella canción de Palito Ortega -de 1974-, Beto César elige vivir con alegría.
comentar