TV vs Streaming: El fuerte comentario de Ángel de Brito sobre Migue Granados

Embed - Ángel de Brito atacó a Migue Granados - Minuto Neuquén Show

En ese sentido, mencionó situaciones previas: “En Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces… hay compañeras que lo contaron públicamente”.

De Brito también amplió su mirada hacia el universo del streaming: “Son un poco generación de cristal, les falta un poco de calle”.

El conductor cerró su descargo con una comparación que no pasó desapercibida. Al referirse a Nicolás Occhiato, afirmó: “Me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”.