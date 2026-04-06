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TV vs Streaming: El fuerte comentario de Ángel de Brito sobre Migue Granados

El conductor cuestionó al humorista tras rechazar una nota y lo acusó de no tolerar las críticas. También comparó su perfil con el de Nicolás Occhiato.

El cruce entre Ángel de Brito y Migue Granados sumó un nuevo capítulo luego de que el humorista se negara a dar una entrevista para Infama. La respuesta del conductor no tardó en llegar y fue directa.

Según contó la periodista Noelia Santone, Granados habría justificado su negativa al señalar que De Brito es “la cara” de América TV. Lejos de dejarlo pasar, el conductor recogió el guante y salió al aire con una fuerte réplica.

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De Brito criticó la reacción de Granados frente a las críticas y habló de ‘generación de cristal’.

De Brito criticó la reacción de Granados frente a las críticas y habló de ‘generación de cristal’.

“Es una excusa; no tendría ganas de dar una nota y manda fruta como suele mandar siempre”, disparó, y además, se despegó de los contenidos de otros ciclos del canal: “Yo hago un programa en América nada más, ¿qué tengo que ver con lo que dicen en Infama o en Intrusos?”.

Críticas sin filtro

El conductor fue más allá y cuestionó la actitud de Granados frente a la exposición mediática. “No sé qué le pasará, estará nervioso, él es muy llorón”, lanzó, y agregó que el humorista suele reaccionar ante comentarios de colegas.

Embed - Ángel de Brito atacó a Migue Granados - Minuto Neuquén Show

En ese sentido, mencionó situaciones previas: “En Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces… hay compañeras que lo contaron públicamente”.

De Brito también amplió su mirada hacia el universo del streaming: “Son un poco generación de cristal, les falta un poco de calle”.

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El conductor cerró su descargo con una comparación que no pasó desapercibida. Al referirse a Nicolás Occhiato, afirmó: “Me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”.

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