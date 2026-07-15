Matt Damon confesó su fanatismo por la Selección Argentina

"Argentina es mi equipo”, afirmó uno de los protagonistas de la películas "La Odisea" -de próximo estreno y dirigida por Christopher Nolan-. Aunque reconoció que en algunos partidos apoyó a otros equipos, por lealtad a amigos -por ejemplo a Colombia-, su preferencia clara es por la Albiceleste, influenciada fundamentalmente por su esposa Luciana Barroso, la mujer salteña con quien está casado desde 2005 y con quien tiene cuatro hijas: Alexia, Isabella, Gia Zavala y Stella.