Matt Damon confesó su fanatismo por la Selección Argentina

En su gira promocional por su protagónico en la película "La Odisea", el actor norteamericano reconoció la situación que atraviesa en su casa por "culpa" de Messi.
El actor estadounidense Matt Damon sorprendió una vez más al hablar de su profundo vínculo con Argentina y con el 10 de la Seleción Lionel Messi, en medio del Mundial 2026. En una entrevista con Jimmy Fallon en "The Tonight Show", el actor confesó que en su casa “todos tienen fiebre mundialista” y que Lionel Messi es “más importante” que él mismo.
"Argentina es mi equipo”, afirmó uno de los protagonistas de la películas "La Odisea" -de próximo estreno y dirigida por Christopher Nolan-. Aunque reconoció que en algunos partidos apoyó a otros equipos, por lealtad a amigos -por ejemplo a Colombia-, su preferencia clara es por la Albiceleste, influenciada fundamentalmente por su esposa Luciana Barroso, la mujer salteña con quien está casado desde 2005 y con quien tiene cuatro hijas: Alexia, Isabella, Gia Zavala y Stella.
Durante la entrevista con Jimmy Fallon, el actor norteamericano recordó -con humor y asombro- su experiencia cuando fue invitado por la familia de su esposa para asistir a una partido importante de Boca Juniors en Buenos Aires -hace más de una década- “Fue una de las cosas más locas que vi en mi vida”.
Matt Damon contó que sus familiares políticos le advirtieron que era “sin mujeres ni niños” y que pasaron por múltiples controles policiales. Además, recordó que quedó impactado por la separación de las hinchadas y explicó “ese era el espacio donde se podían arrojar cosas” y por tener que esperar para salir del estadio por seguridad “el fútbol en Argentina es muy serio. Cuando juega la Selección es otro nivel” concluyó el actor.
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