"Cosas Chiquienormes", un espectáculo para toda la familia

Las funciones serán el Jueves 23, Viernes 24, Jueves 30 y Viernes 31 de Julio y todos los domingos de agosto a las 12 hs en el Centro Cultural 25 de Mayo -Av. Triunvirato 4444, CABA-.

"Cosas Chiquienormes" es una invitación a mirar el mundo con otros ojos, a cuidar aquello que parece insignificante y a descubrir que, muchas veces, los gestos más pequeños tienen el poder de transformarlo todo.

Ficha Técnico-Artística