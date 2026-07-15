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"Cosas Chiquienormes", un espectáculo para toda la familia

De los creadores de "Lexi, Hablemos de dislexia" llega su nuevo espectáculo para estas vacaciones de inviernos, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Villa Urquiza. CABA

Desde el próximo 23 de julio debutará "Cosas Chiquienormes", un espectáculo para toda la familia en el Centro Cultural 25 de Mayo -Av. Triunvirato 4444, CABA-

En una plaza cualquiera, Felma -un barrendero distraído- recorre su rutina sin prestar demasiada atención a lo que sucede a su alrededor, pero un pequeño accidente lo cambia todo: sin querer, lastima una crisálida.

Este hecho convoca a Elma y Telma, las Guardianas de las Cosas Chiquienormes, protectoras de aquello que suele pasar desapercibido pero que resulta esencial, y para que aprenda a observar con el corazón, le encomiendan una tarea muy especial: barrer con una escobita diminuta.

Guiado por los bichitos que habitan la plaza, Felma emprenderá una aventura en la aprenderá que las cosas más pequeñas pueden guardar las enseñanzas más grandes: la paciencia, la confianza, la empatía, la colaboración y el valor de ser uno mismo.

Las funciones serán el Jueves 23, Viernes 24, Jueves 30 y Viernes 31 de Julio y todos los domingos de agosto a las 12 hs en el Centro Cultural 25 de Mayo -Av. Triunvirato 4444, CABA-.

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"Cosas Chiquienormes" es una invitación a mirar el mundo con otros ojos, a cuidar aquello que parece insignificante y a descubrir que, muchas veces, los gestos más pequeños tienen el poder de transformarlo todo.

Ficha Técnico-Artística

  • LIBRO: Delfina Perri
  • LETRAS: Mambula (Mercedes Bunge, Susan Perkins, Delfina Perri)
  • MÚSICA ORIGINAL: Mambula - Diego Lozano
  • ELENCO: Agustina Vera - Juana Cardozo - Macarena Forrester - Matías Acosta
  • DISEÑO DE VESTUARIO: La polilla
  • DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Giuliano Benedetti
  • DISEÑO Y REALIZACIÓN DE TÍTERES: Giuliano Benedetti
  • DISEÑO GRÁFICO: Natie Roscelli
  • DISEÑO DE LUCES: Lali Vidal - Fede Fedele - Giuliano Benedetti
  • ASISTENTE DE DIRECCIÓN / STAGE MANAGER: Cami Garavaglia
  • ARREGLOS MUSICALES: Diego Lozano
  • COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN: Mery Malagón
  • DIRECCIÓN VOCAL / ARREGLOS VOCALES: Eugenia Gil Rodríguez
  • DIRECCIÓN COREOGRÁFICA: Fede Fedele
  • PRODUCCIÓN GENERAL: TANA
  • DIRECCIÓN GENERAL: Lali Vidal & Fede Fedele
  • ENTRADAS: Platea $4.000.- y Pullman $ 3.000.- por Entradas BA: https://entradasba.buenosaires.gob.ar/establecimientos/83
  • Duración: 60 minutos

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