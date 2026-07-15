Anthony Hopkins lanzará a los 88 años su primer álbum de música clásica

El álbum reúne composiciones creadas en distintas etapas de su vida y refleja recuerdos de su infancia, su entorno familiar, su tierra natal y experiencias personales. Entre ellas sobresale My Fatherland, una obra dedicada a Port Talbot, sus raíces y la memoria de su padre.

Si bien este será su debut discográfico en música clásica junto al sello Decca Classics, el vínculo de Hopkins con la composición comenzó desde muy pequeño. Empezó a tocar el piano a los cuatro años, escribió sus primeras obras durante la adolescencia y fue el autor de la banda sonora de la película August (1996), filme que también dirigió. En 2014ya había presentado un primer trabajo con composiciones propias interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Birmingham.

Por su parte, Dudamel destacó que Hopkins es "uno de esos artistas extraordinarios cuya creatividad trasciende cualquier disciplina", y afirmó que la sensibilidad y la profundidad emocional que lo distinguen como actor también quedan reflejadas en su faceta como compositor.