Anthony Hopkins lanzará a los 88 años su primer álbum de música clásica

El actor galés, ganador de dos premios Oscar, publicará Life is a Dream el 21 de agosto, un disco con composiciones propias
Anthony Hopkins, una de las figuras más prestigiosas del cine y ganador de dos premios Oscar, abrirá un nuevo capítulo en su carrera artística a los 88 años con la publicación de Life is a Dream, su primer álbum de música clásica. El trabajo, que reúne composiciones escritas durante más de 60 años, verá la luz el próximo 21 de agosto.
El actor galés, recordado por sus interpretaciones del doctor Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes y de Anthony en El padre, dio a conocer además el primer sencillo del disco, Bracken Road, una obra inspirada en los recuerdos de su niñez en Margam, al sur de Gales.
Las piezas fueron grabadas por la Philharmonia Orchestra de Londres bajo la batuta del director venezolano Gustavo Dudamel, con la participación de los solistas Gregorio Nieto, en violonchelo, y Sergio Tiempo, en piano. Las sesiones de grabación tuvieron lugar en el Alexandra Palace de Londres.
Al presentar el proyecto, Hopkins señaló: "La música fue mi primer sueño, mi primera vocación. He compuesto durante toda mi vida. Algunas de estas obras me acompañan desde hace décadas y todavía regreso a ellas". Además, describió este lanzamiento como uno de los mayores reconocimientos de toda su trayectoria.
El álbum reúne composiciones creadas en distintas etapas de su vida y refleja recuerdos de su infancia, su entorno familiar, su tierra natal y experiencias personales. Entre ellas sobresale My Fatherland, una obra dedicada a Port Talbot, sus raíces y la memoria de su padre.
Si bien este será su debut discográfico en música clásica junto al sello Decca Classics, el vínculo de Hopkins con la composición comenzó desde muy pequeño. Empezó a tocar el piano a los cuatro años, escribió sus primeras obras durante la adolescencia y fue el autor de la banda sonora de la película August (1996), filme que también dirigió. En 2014ya había presentado un primer trabajo con composiciones propias interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Birmingham.
Por su parte, Dudamel destacó que Hopkins es "uno de esos artistas extraordinarios cuya creatividad trasciende cualquier disciplina", y afirmó que la sensibilidad y la profundidad emocional que lo distinguen como actor también quedan reflejadas en su faceta como compositor.
comentar