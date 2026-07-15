Cómo es la romántica propuesta de Nati Jota y Gastón Edul, si Argentina llega a la final del mundial

CÓMO SERÁ EL BESO ENTRE NATI Y EDUL

“Te puedo dar diez tipos de beso… Tenés pico duro o blando… después está como sopapita… ese es lindo. Después tenés el full chape que puede durar un montón”, enumeró Nati, al momento de explicar qué tipo de beso podría compartir con Gastón.

"Es una decisión tomada. Si a Argentina se le da, no nos vamos a conformar con un pico duro”, anticipó Edul con firmeza en sus dichos, dejando en claro que no se tratará de "un simple beso". ¿Qué pasará, entonces, el próximo domingo, con toda la esperanza puesta en que lleguemos a la gran final?