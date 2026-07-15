Cómo es la romántica propuesta de Nati Jota y Gastón Edul, si Argentina llega a la final del mundial

La influencer y el periodista prometieron, en vivo, que habrá un intercambio amoroso entre ellos, si la Selección Argentina llega a la final de la copa.
El coqueteo público entre Nati Jota y Gastón Edul viene de largo tiempo atrás. Pero ahora, los compañeros de trabajo prometieron besarse ante las cámaras, si la Selección Argentina llega a la gran final del próximo domingo 19, por la Copa del mundo. “Te puedo dar diez tipos de beso… Tenés pico duro o blando… después está como sopapita… ese es lindo. Después tenés el full chape que puede durar un montón”.
“Estamos en Atlanta cubriendo la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra...”, contaron Nati y Gastón, al mostrarse juntos en cámara en Sería increíble, el streaming de Olga. Acto seguido, los conductores interinos del programa, le propusieron que se besen, en vivo. Y la primera que respondió al "clamor" fue Jota.
"Él no puede… ¿Cuántas veces van que lo invito a cenar y me dice que no?", blanqueó Nati, a lo que Gastón se justificó. “Estaba al aire, estamos a un día del partido de Argentina”, dijo el periodista. Pero el pico de la conversación llegó después, cuando el propio Edul confesó una promesa que hicieron con su compañera.
"Prometimos con Natalia que si Argentina llega al 19 de julio y es una tarde histórica, nos besamos. ¿Verdad?”, dijo Gastón, mirando a Nati. Por su parte, la también influencer, sumó a modo de comentario, con cierto humor. “¿Nos besamos? Me dio ternura cómo lo dijiste… ¿Un beso cómo?”.
“Te puedo dar diez tipos de beso… Tenés pico duro o blando… después está como sopapita… ese es lindo. Después tenés el full chape que puede durar un montón”, enumeró Nati, al momento de explicar qué tipo de beso podría compartir con Gastón.
"Es una decisión tomada. Si a Argentina se le da, no nos vamos a conformar con un pico duro”, anticipó Edul con firmeza en sus dichos, dejando en claro que no se tratará de "un simple beso". ¿Qué pasará, entonces, el próximo domingo, con toda la esperanza puesta en que lleguemos a la gran final?
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