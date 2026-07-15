Diego Leuco en contra de que no se puedan usar banderas de Malvinas

"Pero una bandera, celeste y blanca, con las Islas Malvinas en el medio como juegan un montón de equipos de fútbol, como se ven todos los domingos, en todos los partidos... Juega un equipo de la B contra otro equipo de la B, hay Malvinas. Juega un equipo de la A contra otro equipo de la A, hay Malvinas", planteó, el conductor.

ES UN SENTIMIENTO

"Juega la selección, hay Malvinas. Entonces, yo creo que es una bandera cultural. No toda la cultura es política. Si un argentino lleva la bandera con las Islas, que no dice nada, que no provoca nada la vienen llevando hace cinco mundiales, por qué no la puede llevar ahora", generó la inquietud, al aire, Diego.

"Metan en cana a los que se cagan a piñas... Esta cosa de anticipar de que una bandera genera violencia, por qué no meten en cana directamente a los que sí hacen la violencia, y listo. Por qué castigás a todos por si, eventualmente, puede... Argentina tiene Malvinas en sus canciones, en los colegios, en las plazas, en las camisetas de fútbol...", concluyó Leuco, su razonamiento.