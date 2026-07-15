Diego Leuco en contra de que no se puedan usar banderas de Malvinas

El conductor expuso su postura ante la negativa de lucir banderas nacionales con la figura de las islas, durante la semifinal del Mundial 2026.
Diego Leuco, nunca mejor dicho, "plantó bandera". El director de Resumido, el canal de streaming, expuso su punto de vista del por qué está en desacuerdo con la prohibición de usar banderas argentinas con la imagen de las Islas Malvinas, durante el parftido de la Selección Argentina con su par de Inglaterra.
"Estoy muy en contra de la prohibición de usar banderas de Malvinas durante el partido...", comenzó Diego, sin vueltas, al aire de Resumido, su canal de streaming. "Pero te voy a decir el por qué... Yo creo que es un argumento, también, un poco filosófico", introdujo el periodista, en su explicación.
"Yo no creo que una bandera argentina, con las Islas Malvinas en el medio, sea una bandera política. Es una bandera cultura. Yo creo que una bandera política o provocadora, es si ponés a las Islas Malvinas con rojo, con sangre, o ponés a la bandera británica interviniendo, de alguna manera, en la bandera argentina", desarrolló, Leuco.
"Pero una bandera, celeste y blanca, con las Islas Malvinas en el medio como juegan un montón de equipos de fútbol, como se ven todos los domingos, en todos los partidos... Juega un equipo de la B contra otro equipo de la B, hay Malvinas. Juega un equipo de la A contra otro equipo de la A, hay Malvinas", planteó, el conductor.
"Juega la selección, hay Malvinas. Entonces, yo creo que es una bandera cultural. No toda la cultura es política. Si un argentino lleva la bandera con las Islas, que no dice nada, que no provoca nada la vienen llevando hace cinco mundiales, por qué no la puede llevar ahora", generó la inquietud, al aire, Diego.
"Metan en cana a los que se cagan a piñas... Esta cosa de anticipar de que una bandera genera violencia, por qué no meten en cana directamente a los que sí hacen la violencia, y listo. Por qué castigás a todos por si, eventualmente, puede... Argentina tiene Malvinas en sus canciones, en los colegios, en las plazas, en las camisetas de fútbol...", concluyó Leuco, su razonamiento.
comentar