Mauricio Dayub fue el gran ganador de los premios "Estrella de Mar"

En su segundo agradecimiento, dijo que "en mi primera función en Mardel hace muchos años vinieron dos personas y le dije al productor de la obra que no me pague mi cachet. He ido mas allá de lo que imaginaba como actor y espero hacerlo de ahora en más como persona. Gracias".

La lista de ganadores de los Estrella de Mar es la siguiente:

Actuación protagónica femenina de comedia: Carmen Barbieri por "Veinte Millones"

Actuación protagónica masculina de comedia: Nicolás Cabré por "Departamento de Soltero"

Actuación protagónica masculina de drama y o comedia dramática: Mauricio Dayub por El Equilibrista

Actuacion femenina protagónica de drama o comedia: Merceditas Elordi por Lúcido.

Por Stand up: "Luly Comedy Star"

Mejor iluminación: Ricardo Sica y equipo creativo de "El equilibrista"

Espectáculo de humor: "Moldvasky reperfilado"

Variedades: "Fatima es mágica"

Música original: Martín Bianchedi por "Burlesque Baires Show"

Coreografía: Georgina Tirotta por "La fiesta inolvidable"

Dirección marplatense: Marcos Moyano por "La Mueca"

Espectáculo infantil: "La revolución de las princesas"

Vestuario: Isabel Díaz por "Circo Rodas"

Dirección: Pompeyo Audivert y Andrés Magnone por "Trastorno"

Espectáculo de teatro marplatense: "Bajo terapia"

Espectáculo unipersonal: "El equilibrista"

Producción artística: "NA Producciones"

Producción integral marplatense: "Petón Producciones"

Actuación femenina marplatense: Alita Nuñez por "Bajo Terapia"

Actuación masculina marplatense: Nahuel Porto Navarro por "Nervio"

Recital: Jairo "50 años de música"

Music Hall: "La fiesta inolvidable"

Espectáculo de música marplatense: "Por culpa del 14G"

Revista: "2020 La Revista"

Transformismo: "Transfrappé: ‘Al rojo vivo’"

Comedia musical: "Tu falta de querer"

Tributo: "The Beats Influencers" tributo a The Beatles

Teatro alternativo: "Lo que quieren las guachas"

Espectáculo de danza: Mora Godoy por "Esa mujer es tango"

Comedia: "Departamento de soltero"

Revelación: María Castillo por "La fiesta inolvidable"

Actuación femenina de reparto: Julieta Carrera por "Trastorno"

Actuación masculina de reparto: Gustavo Luppi por "Hombres y ratones"