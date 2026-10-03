La miniserie documental de cuatro episodios, que será conducida por Arap Bethke, propone una mirada diferente sobre la tradición del Día de Muertos en México.
History estrena el próximo domingo 4 de octubre “México entre dos mundos”, una nueva producción original documental conducida por Arap Bethke y realizada en México para Latinoamérica. La miniserie de cuatro episodios aborda una nueva perspectiva el Día de Muertos, a través de historias que conectan culturas, emociones y realidades.
Rodada en Toluca, Puebla y Ciudad de México, la producción propone un recorrido para descubrir qué hay detrás de una de las celebraciones más emblemáticas y reconocidas de la cultura mexicana. A través de encuentros con familias y distintas generaciones de artesanos, cocineros, artistas, místicos, tradicionalistas y religiosos, “México entre dos mundos” explora los distintos aspectos que dan vida al Día de Muertos, combinando tradición, información y momentos cargados de emoción y nostalgia.
En la miniserie, Arap Bethke, quien suma además el rol de coproductor, aportando su visión creativa y experiencia, emprende un viaje por distintos destinos de México para conocer de primera mano cómo se prepara esta festividad y acercarse a quienes, generación tras generación, mantienen vivas sus tradiciones.
“Hablar de México es hablar de identidad, de costumbres y tradiciones. Y qué tradición más mexicana que el Día de Muertos. Enseñarle al mundo esta celebración tan icónica de la mano de HISTORY es un honor y un gran placer. Mi curiosidad por conocer y mi pasión por explorar crecen con cada uno de estos episodios. Los invitamos a descubrir qué hay detrás del Día de Muertos”, expresó Arap Bethke.
Desde la preparación de los altares y ofrendas, la elaboración del pan de muerto y las artesanías, hasta las ceremonias, música, gastronomía y celebraciones que cobran vida durante la noche, Arap será testigo de una tradición que transforma espacios, reúne familias y conecta generaciones.
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