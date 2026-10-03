“Hablar de México es hablar de identidad, de costumbres y tradiciones. Y qué tradición más mexicana que el Día de Muertos. Enseñarle al mundo esta celebración tan icónica de la mano de HISTORY es un honor y un gran placer. Mi curiosidad por conocer y mi pasión por explorar crecen con cada uno de estos episodios. Los invitamos a descubrir qué hay detrás del Día de Muertos”, expresó Arap Bethke.