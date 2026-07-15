Mick Jagger apareció en Atlanta para alentar a Inglaterra y volvió su maldición

La "mufa" de Mick Jagger

Algo a tener en cuenta es que, desde hace años, circula en el mundo del fútbol el rumor de que el cantante es "mufa". La leyenda comenzó a tomar fuerza durante los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. En esa instancia, asistió a alentar a Estados Unidos, que perdió 1 a 0 frente a Ghana. Días después decidió apoyar a Inglaterra, que sufrió una contundente derrota por 4 a 1 ante Alemania.

La mala racha, de todos modos, no terminó ahí. También apostó por la Argentina, que cayó 4 a 0 frente a Alemania en los cuartos de final. Antes se lo había visto en la tribuna apoyando a Brasil en su partido contra Holanda, aunque el pentacampeón terminó perdiendo por 2 a 1.

Incluso, durante una gira por Europa, publicó un tuit en respaldo a Italia antes de su encuentro con Uruguay. El resultado fue una derrota por 1 a 0 para los italianos. Tampoco tuvo mejor suerte cuando alentó a Inglaterra en Brasil 2014, ya que su selección quedó eliminada en la fase de grupos.

Como si esos antecedentes no fueran suficientes, el cantante viajó a Belo Horizonte para presenciar la semifinal entre Brasil y Alemania. Desde la tribuna del Mineirão apoyó a la selección brasileña, que terminó protagonizando una de las derrotas más impactantes de la historia de los Mundiales: el inolvidable 7 a 1 a favor de Alemania.