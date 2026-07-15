Mick Jagger apareció en Atlanta para alentar a Inglaterra y volvió su maldición

El cantante de The Rolling Stones dijo presente en las tribunas y vio la derrota de su selección contra la Argentina 2 a 1. Por qué es considerado "mufa" en el mundo del fútbol.
Parecía que todo había terminado cuando Inglaterra le ganó a Noruega 2 a 1 por los cuartos de final. Aquella tarde, Mick Jagger estuvo en las tribunas y comenzó a dar de baja la supuesta "mufa" que le endilgan cada vez que apoya a un equipo en el estadio. Sin embargo, este miércoles dijo presente en Atlanta para alentar a los dirigidos por Thomas Tuchel y volvió su maldición.
El líder de The Rolling Stones fue captado por las cámaras de la transmisión oficial poco después del empate de Enzo Fernández. En ese momento, negó con la cabeza y expresó su decepción por el partido que se le escapaba a su selección. La imagen se viralizó en las redes sociales.
Días atrás, Jagger había recordado su peor momento en una Copa del Mundo. "Estuve en Inglaterra-Argentina, cuando expulsaron a David Beckham. Yo estaba allí", evocó en alusión al encuentro disputado en Francia 1998, que terminó con la eliminación del conjunto británico en los octavos de final por penales.
Con su presencia en Atlanta, el artista observó por segunda vez, en vivo y en directo, una derrota del seleccionado inglés contra la Albiceleste en un Mundial.
Algo a tener en cuenta es que, desde hace años, circula en el mundo del fútbol el rumor de que el cantante es "mufa". La leyenda comenzó a tomar fuerza durante los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. En esa instancia, asistió a alentar a Estados Unidos, que perdió 1 a 0 frente a Ghana. Días después decidió apoyar a Inglaterra, que sufrió una contundente derrota por 4 a 1 ante Alemania.
La mala racha, de todos modos, no terminó ahí. También apostó por la Argentina, que cayó 4 a 0 frente a Alemania en los cuartos de final. Antes se lo había visto en la tribuna apoyando a Brasil en su partido contra Holanda, aunque el pentacampeón terminó perdiendo por 2 a 1.
Incluso, durante una gira por Europa, publicó un tuit en respaldo a Italia antes de su encuentro con Uruguay. El resultado fue una derrota por 1 a 0 para los italianos. Tampoco tuvo mejor suerte cuando alentó a Inglaterra en Brasil 2014, ya que su selección quedó eliminada en la fase de grupos.
Como si esos antecedentes no fueran suficientes, el cantante viajó a Belo Horizonte para presenciar la semifinal entre Brasil y Alemania. Desde la tribuna del Mineirão apoyó a la selección brasileña, que terminó protagonizando una de las derrotas más impactantes de la historia de los Mundiales: el inolvidable 7 a 1 a favor de Alemania.
comentar