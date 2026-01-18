Mirtha Legrand habló sobre los rumores del romance entre Juana Viale y Mauricio Macri

La conductora se expresó desde la pantalla de El Trece tras los rumores que circularon en la semana, en los que se la vinculaba a Juana Viale con el líder del PRO. La Chiqui se mostró indignada ante la información. “Es un disparate, nada que ver. No sé de dónde salió eso. Es un invento. Ella está con su novio acá. Una locura”, aseguró.

Marcelo Polino fue uno de los invitados de la noche y el encargado de romper el hielo, al preguntarle a la conductora por este tema. El periodista la consultó sobre la repercusión que tuvo en la familia Tinayre-Viale. “A Juana le molestó muchísimo y a Marcela le dolió mucho, estaba enojadísima. Así que aprovecho para desmentirlo”, dijo la diva desde la ciudad balnearia.

Mirtha sumó información a la causa y afirmó que “se venía un juicio”, tanto para el periodista Franco Torchia, que fue el encargado de difundir la noticia, como para el medio en el que se dijo. “Juana ya había hablado con sus abogados, pero tuvo que salir Cristóbal López, el dueño, con un comunicado para desmentirlo”, comentó.

El descargo de Juana Viale

La nieta de Mirtha Legrand eligió días atrás sus redes sociales para salir al cruce de los rumores sobre su romance con Mauricio Macri. "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, manifestó en desde su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, sumó: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.

Y agradeció a su círculo íntimo por el apoyo: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”.