Cómo reaccionó Lali Espósito tras la aparición de Javier Milei en el Festival de Jesús María

La actriz y cantante, que días atrás anunció su casamiento con Pedro Rosemblat, publicó un posteo sobre la asistencia del Presidente al encuentro folklórico. Allí, Milei cantó con el Chaqueño Palavecino.
ELali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena política y cultural tras su tuit irónico en la plataforma X sobre la presencia del presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba. La artista retomó, con un giro sarcástico su recordado tuit “Qué peligroso, qué triste”, publicado luego de las elecciones presidenciales, para referirse ahora a la participación del mandatario en el tradicional evento.
“Qué sorpresa. Qué alegría. ¡Larga vida a los festivales populares!”, escribió la cantante en la madrugada del sábado, en un mensaje que rápidamente fue interpretado como una chicana hacia Milei, que horas antes había subido al escenario del festival para cantar junto con el Chaqueño Palavecino.
El Presidente asistió a la 60ª edición del evento y fue recibido con muestras de afecto por parte del público y de la organización, que incluso proyectó un mensaje de bienvenida en pantalla gigante. Antes de cantar, Milei agradeció al artista y los organizadores, destacó la importancia del festival para “mostrar el país al mundo” y expresó su gratitud hacia Córdoba por el apoyo electoral recibido.
Ahora, con este gesto, Lali suma un nuevo capítulo a la serie de comentarios y posturas que ha mantenido públicamente frente a la figura del Presidente, manteniendo su estilo irreverente y directo que combina crítica y entretenimiento, ante los arrebatos de Javier Milei en contra de la artista que durante los pasados días, informo sobre su casamiento con el streamer y columnista Pedro Rosenblat.
