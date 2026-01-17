Cómo reaccionó Lali Espósito tras la aparición de Javier Milei en el Festival de Jesús María

“Qué sorpresa. Qué alegría. ¡Larga vida a los festivales populares!”, escribió la cantante en la madrugada del sábado, en un mensaje que rápidamente fue interpretado como una chicana hacia Milei, que horas antes había subido al escenario del festival para cantar junto con el Chaqueño Palavecino.

El Presidente asistió a la 60ª edición del evento y fue recibido con muestras de afecto por parte del público y de la organización, que incluso proyectó un mensaje de bienvenida en pantalla gigante. Antes de cantar, Milei agradeció al artista y los organizadores, destacó la importancia del festival para “mostrar el país al mundo” y expresó su gratitud hacia Córdoba por el apoyo electoral recibido.

Ahora, con este gesto, Lali suma un nuevo capítulo a la serie de comentarios y posturas que ha mantenido públicamente frente a la figura del Presidente, manteniendo su estilo irreverente y directo que combina crítica y entretenimiento, ante los arrebatos de Javier Milei en contra de la artista que durante los pasados días, informo sobre su casamiento con el streamer y columnista Pedro Rosenblat.