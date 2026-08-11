"Margarita" visita "Anastasia"

Este domingo 16 de agoesto, la joven actriz que ha conquistado al público como protagonista de "Margarita" se sumará a esta función especial en el Teatro Astral, por el Día del Niño.
Con motivo de la celebración del Día del Niño, la superproducción "Anastasia, el musical" recibirá el próximo domingo 16 de agosto a una invitada de lujo: Mora Bianchi, la joven actriz, que ha conquistado al público como protagonista de "Margarita" se sumará a esta jornada especial en el Teatro Astral para coronar la función con un momento único.
Al finalizar la función del próximo domingo, Mora Bianchi subirá al escenario para interpretar una de las icónicas canciones de la obra junto a integrantes del elenco, marcando el inicio de un ciclo de invitados especiales previstos para las nuevas funciones de agosto.
La protagonista de "Margarita" se ha convertido en una de las revelaciones artísticas más importantes del año gracias al suceso de la ficción creada por Cris Morena, y ha demostrado una gran simpleza y humildad al aceptar esta invitación. Fanática confesa de "Anastasia, el musical", la actriz vio la obra en varias oportunidades, expresando siempre su amor por la historia y calificando al personaje de la princesa rusa como un "papel soñado".
La participación de la joven actriz Mora Bianchi refuerza el vínculo entre dos de los proyectos más potentes de la temporada: la serie "Margarita" y el musical de Broadway hecho en Argentina. Cabe destacar que Mora comparte una estrecha relación con el nuevo Dimitri -Felipe Bou Abdo-, quien también forma parte del elenco de la serie de Cris Morena.
Mora ha ponderado en varias oportunidades la calidad técnica y humana de todo el equipo de "Anastasia", resaltando especialmente la labor de Minerva Casero, cuya interpretación de Anya ha definido como "luminosa y auténtica".
Posicionada entre las obras más vistas de la cartelera porteña, "Anastasia, el musical" continuará su temporada durante todo agosto con funciones los sábados y domingos a las 15:30 hs. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Teatro Astral y por Plateanet.
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