"Margarita" visita "Anastasia"

Felipe Bou Abdo y Mora Bianchi en "Margarita".

Mora ha ponderado en varias oportunidades la calidad técnica y humana de todo el equipo de "Anastasia", resaltando especialmente la labor de Minerva Casero, cuya interpretación de Anya ha definido como "luminosa y auténtica".

Posicionada entre las obras más vistas de la cartelera porteña, "Anastasia, el musical" continuará su temporada durante todo agosto con funciones los sábados y domingos a las 15:30 hs. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Teatro Astral y por Plateanet.