Gran Hermano Generación Dorada: Matías Hanssen fue eliminado

Antes de irse de la casa, Matías se despidió con un mensaje dirigido a sus compañeras “Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”, agradeció al “Big” y destacó el hecho de que solo quedaban mujeres en el reality “Les mando un saludo a todas, son todas mujeres. Las quiero mucho a todas, un placer”.

Con la salida de Hanssen -sumada al reciente abandono de Juan “Juanicar” Caruso por la internación de su mamá-, la casa quedó conformada únicamente por nueve mujeres: Solange Abraham, Jennifer “Pincoya” Torres, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Mariela Prieto, Alejandra Majluf y Yisela “Yipio” Pintos.

Será la primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina que la final estará integrada sólo por mujeres. La última vez que una mujer se coronó campeona fue en 2007, cuando Marianela Mirra ganó la cuarta temporada y antes, Viviana Colmenero había obtenido el título en la edición 2002-2003.

Todos los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada