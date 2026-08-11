Gran Hermano Generación Dorada: Matías Hanssen fue eliminado

Con la salida de Hanssen, la casa quedó habitada exclusivamente por nueve jugadoras y el formato asegura un triunfo femenino, algo inédito en las casi dos décadas del reality de Telefe.
En la noche del lunes 10 de agosto, en el marco de la vigesimoquinta Gala de Eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, el público decidió que Matías Hanssen abandonara la casa, al perder el mano a mano final frente a Solange Abraham y se convirtió en el último hombre del en salir de la competencia. Con su eliminación, el reality de Telefe llega a una situación inédita en su historia en Argentina, una final estará integrada exclusivamente por mujeres.
La placa de nominados de esta semana empezó con seis jugadores: Matías Hanssen, Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Solange “Sol” Abraham, Jennifer “Pincoya” Torres y Yanina Zilli y durante la primera parte de la noche, Santiago del Moro fue anunciando cada una de las salvaciones de manera progresiva.
Alejandra Majluf fue la primera en bajar con apenas el 0,2 % de los votos, seguida por Yanina Zilli (0,5 %), Charlotte Chantal Caniggia (1,9 %) y Jennifer Vanessa "Pincoya" Galvarini Torres (4,5 %), quedando en entre Matías Hanssen y Sol Abraham el mano a mano que definió quien debía abandonar la casa.
El público se inclinó por la continuidad de la mediática Solange Abraham -que superó un nuevo duelo telefónico y demostró su capacidad de sobrevivir en las instancias más complicadas- mientras que Matías Hanssen -que había ingresado a mitad de la temporada y permaneció 82 días dentro de la casa- debió cruzar la puerta.
Antes de irse de la casa, Matías se despidió con un mensaje dirigido a sus compañeras “Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”, agradeció al “Big” y destacó el hecho de que solo quedaban mujeres en el reality “Les mando un saludo a todas, son todas mujeres. Las quiero mucho a todas, un placer”.
Con la salida de Hanssen -sumada al reciente abandono de Juan “Juanicar” Caruso por la internación de su mamá-, la casa quedó conformada únicamente por nueve mujeres: Solange Abraham, Jennifer “Pincoya” Torres, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Mariela Prieto, Alejandra Majluf y Yisela “Yipio” Pintos.
Será la primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina que la final estará integrada sólo por mujeres. La última vez que una mujer se coronó campeona fue en 2007, cuando Marianela Mirra ganó la cuarta temporada y antes, Viviana Colmenero había obtenido el título en la edición 2002-2003.
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