En esta ocasión, y después de exhibirse de manera muy “hot” junto a su nueva pareja, el cantante australiano Cody Simpson, la rubia optó por mostrarse desde la sala de baño de su casa con un top blanco, a través del cual se transparentaban sus atributos femeninos.

No contenta con esto, la hija del recordado Billy Ray Cyrus salió a hacer declaraciones explosivas y no sólo calificó de “mala persona” a su ex, Liam Hemsworth, sino que reveló que en algún momento de su vida creyó ser lesbiana porque “pensaba que todos los hombres son malos”.

ADEMÁS:

“Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no se rinden. Hay buenos chicos por ahí, sólo hay que encontrarlos”, dijo en referencia a su nuevo novio, de 22 años. “Él es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda”, agregó.

Este comentario le valió una catarata de críticas provenientes de sus seguidores, que siempre avalaron la pose “ambivalente” que adoptó la joven desde que se lanzó como solista, y que terminó por confirmar tras su romance de dos semanas con la bloguera Kaitlynn Carter.

Ella, hizo caso omiso mientras prepara su próxima travesura…