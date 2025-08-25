Causa ANDIS: se presentó uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina y entregó su celular

El empresario era buscado por la Justicia, luego de ser llamado a declaración indagatoria por pedido del fiscal Picardi. En horas de la tarde llegó a Comodoro Py junto con su abogado Martín Magram y dejó su dispositivo para una revisión pericial.

Su hermano, Emmanuel Kovalivker, había sido interceptado por la policía el último viernes, cuando intentaba irse de Nordelta en su auto con 266.000 dólares en efectivo. También le secuestraron 7.000.000 de pesos. En cambio, Jonathan logró irse del country cuando la policía se presentó en su casa a buscarlo.

La apertura del celular estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), del Ministerio Público Fiscal.

La presentación de Jonathan Kovalivker en Comodoro Py se produjo horas después de que el juez federal Sebastián Casanello solicitara el bloqueo de las cajas de seguridad del empresario, su hermano y su padre. La medida fue dispuesta también para los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini.

kovalivker1 Jonathan Kovalivker era buscado por la Justicia desde el viernes pasado.

El magistrado tomó esta medida a pedida de Picardi y envió el el pedido de congelamiento al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de garantizar que nadie se lleve elementos que puedan ser evidencia para el caso.

Noticia en desarrollo