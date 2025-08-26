La Voz Argentina: Luck Ra se sintió humillado

Embed

Cuando comenzó a cantar el tema, en lo que sería el primer ensayo de cómo haría en su presentación, Luck Ra lo frenó y expresó que tendrían que retirarse todos, por cómo lo estaba cantando, a lo que Lucas Barros comentó que debería ensayarlo más, y el coach cordobés respondió “Deja de hacerte el humilde, me sentí humillado”. Automáticamente los tres cantante de La K’onga aseguraron que se convirtieron en sus fanáticos.

En el programa de anoche de "La Voz Argentina", Lali Espósito sorprendió a todos con un look inspirado en su compañero Luck Ra. Después de escuchar a Lucía Lencina, el coach cordobés comenzó la devolución, en la que explicó que mientras ella cantaba, recordó cuando jugaba al guitar hero “de los mil botones que tuvo este tema, porque es un tema difícil, tres que…”.

Justo en ese momento, Nico Occhiato lo interrumpió señalando que no entendía lo que estaba diciendo y algo en lo que la participante también coincidió. Entonces, Lali salió en su defensa “¿Qué te metes en su imaginación?” y agregó que al estar vestidos igual, están conectados y podía explicar lo que quiso decir.

Inmediatamente comenzaron a hacer bromas con que Lali es la traductora oficial de Luck Ra, a lo que ella aseguró "Es que te pintas el pelo de azul y lo entendés perfecto".