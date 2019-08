Mirtha Legrand apuró a Alberto Ajaka: ¿por qué no iba a su mesa?

Balbuceante y acaso con la idea de elegir la palabra adecuada para su respuesta, el actor hizo una pausa. Sin embargo, la Chiqui insistió.

"Hace mucho que te pido, te he visto mucho y sos un excelente actor. Yo preguntaba y me decían ‘no quiere venir".

Por fin Ajaka respondió: "Voy a ver si puedo ser escueto en la explicación. Primero le quiero agradecer las invitaciones anteriores y la deferencia. Mis opiniones no significan nada para nadie, excepto para mí. Las tengo y me manifiesto, en mi caso, a través del teatro y de la actuación. Si me preguntan, contesto pero me cuesta en este lugar", justificó.