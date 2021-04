Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna casi un mes después de la primera. Esto motivó quejas de muchos allegados a ancianos de más de 80 que aún no recibieron la segunda dosis a pesar de haber sido vacunados con la primera mucho antes que la diva.

"Yo hasta que no me apliquen la segunda vacuna no haré nada", había comentado La Chiqui. De regresar a la tevé, Legrand lo haría solo los domingos porque conducir también los sábados se le hacía "pesado". En su lugar, durante las cenas seguirá su nieta Juana Viale.

También por prevención la hija de Susana, Mecha, se vacunó en Uruguay. Como residente uruguaya, dado que vive en Uruguay con su madre, pudo acceder a ese beneficio. Susana tiene que espera la vacuna Pfizer, la aprobada por su edad y todo indica que se la dará la semana próxima. En tanto, su hija Mecha, se aplicó la vacuna China que se aprobó para personas de hasta 60 años.