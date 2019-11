Mirtha daría "el oro y el moro" para seguir durante el verano y tal como lo vienen haciendo en los últimos años. Mar del Plata es un clásico para ella y sus espectadores. Pero el dinero es el que mandó y cuando falta los cambios de planes son inevitables. Todos los años La Chiqui terminaba a mediados de diciembre, pasa las fiestas en familia en la mansión de Punta del Este y en la primera semana de enero se instala en La Feliz.

ADEMÁS:

Según explicó la propia conductora, Adrián Suar "está de viaje y regresa la semana entrante, de manera tal que la reunión está postergada hasta ese entonces. Me gustaría hacer un mes en Mar del Plata, pero los números no cierran. Se han puesto muy exigentes, muy altos, y los canales no quieren perder dinero", indicó en un movil con Nosotros a la Mañana (El Trece). Trascartón, la conductora hizo la gran confesión: "Yo dejaría de cobrar mi sueldo con tal de ir. Mirá lo que estoy diciendo...". Mirtha, al menos, quiere negociar un mes.

Por el lado político desde que Alberto Fernández ganó por una gran diferencia en las Paso abrió una puerta para invitar al presidente. Antes de eso, la conductora se juró no llevar a su mesa no sólo a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, sino que a ningún kirchnerista. Hoy con otra realidad política del país, La Chiqui que no ahorra comentarios políticos le da una oportunidad a Alberto: "Va a pacificar" el país. Le creo bastante, igual soy macrista. Pienso que se va a pacificar el país un poco y que vamos a salir adelante", aseguró.